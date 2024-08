Vrees voor vijandige vergiftiging drinkwater in Duitsland

Terwijl in Den Haag het kabinet Wilders 1 training krijgt in wat ze moeten doen als de Olympische Spelen in Nederland gehouden zouden worden, zijn de Duitse autoriteiten gealarmeerd door mogelijke vergiftigingspogingen van de drinkwatervoorzieningen. Woensdag werden brandweerlieden op een basis bij Keulen, op nog geen 75 kilometer van de grens met Limburg, plotseling ziek. Een eerste test van het drinkwater wees uit dat er sprake was van verdachte afwijkingen in de samenstelling. "De kazerne is een belangrijke basis voor de militaire steun aan Oekraïne. Oekraïense militairen die in Duitsland zijn opgeleid, vliegen vanuit deze luchthaven terug naar Oekraïne," meldde de NOS. De basis werd enige tijd afgesloten.