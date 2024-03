Vrees voor verdwijnen vrouwenrechten door groei ultrarechts bij Europese verkiezingen Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

Terwijl in Den Haag Dilan Yesilgöz en Caroline van der Plas onderhandelen over het mogelijk maken van het eerste ultrarechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, heerst in Europa grote vrees voor de positie van vrouwen door de opkomst van extreemrechtse partijen. Alle ultrarechtse regeringen waar Geert Wilders zijn bewondering voor heeft geuit, hebben wetgeving doorgevoerd die vrouwenrechten ondermijnen.

Berucht is natuurlijk de inmiddels weer weggestemde ultrarechtse regering in Polen die vrouwen het recht op abortus ontnam. In andere landen richten de juridische pesterijen zich op het traumatiseren van vrouwen. In Hongarije bijvoorbeeld worden vrouwen wettelijk gedwongen eerst naar de hartslag van de foetus te luisteren voordat een abortus wordt uitgevoerd. In Italië, dat kampt met een epidemie van femicide, heeft de regering programma's ter bestrijding van geweld tegen vrouwen wegbezuinigd dan wel ernstig beknot. In Spanje tracht de extreemrechtse Vox hetzelfde te doen op regionaal niveau, schrijft Politico.

In de laatste peilingen halen de twee uiterst rechtse fracties, de Identiteit en Democratie (ID) groep en de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH), samen een recordaantal van 160 zetels in het 705 leden tellende Europees parlement.

Tot de ID, waar onder meer de Franse Le Pen deel van uitmaakt, rekenenen zich de Nederlandse partijen PVV en FVD terwijl JA21 en SGP onderdeel zijn van de ECH. Voorheen maakte ook de ChristenUnie deel uit van de ECH maar die heeft de fractie in 2019 verlaten vanwege de steeds verder gaande rechtsere koers.

De PVV werd bij de Europese verkiezingen van 2019 weggevaagd maar wist een restzetel te bemachtigen. Die raakte de partij weer kwijt omdat parlementslid Marcel de Graaff overliep naar FVD. De FVD haalde bij de verkiezingen drie zetels maar verloor die later omdat alle drie de leden overliepen naar JA21.

Politico sprak onder meer met hoogleraar Gabriele Abels van de Universitiet van Tübingen die gespecialiseerd is in Europese politiek. "Als er een ruk naar rechts optreedt bij de Europese verkiezingen dan zal dat invloed hebben op de houding van het Europees parlement ten opzichte van vrouwenrechten." Ze wijst onder meer op de mogelijkheid dat financiering wordt stopgezet en wetgeving op het gebied van gelijkheid verwaterd wordt, met rampzalige gevolgen. Bovendien komt de vooruitgang op het gebied van vrouwenrechten dan ernstig in gevaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om transparantie ten aanzien van beloning zodat de structurele onderbetaling van vrouwen kan worden aangepakt.

Vrouwen zijn nu in het Europees parlement beter vertegenwoordigd dan in de meeste volksvertegenwoordigingen van de lidstaten. Slechts een derde van parlementsleden in de lidstaten is vrouw, in het Europees parlement bedraagt het aantal door vrouwen bemachtigde zetels 40 procent. Vrouwelijke politici krijgen overigens veel vaker dan mannen te maken met intimidatie en geweld. In Nederland was dat in het voorbije jaar reden voor de meest prominente vrouwelijke leider, Sigrid Kaag die een recordaantal zetels boekte voor D66, om de politiek vaarwel te zeggen.

De Europese Unie is gericht op het scheppen van onder meer gelijke rechten in alle lidstaten. De opkomst van extreemrechts dreigt dat onmogelijk te maken, veelal op basis van leugenachtige argumenten. Het probleem is dat vrouwenrechten voor de kiezers - vooralsnog - geen doorslaggevende factor zijn, schrijft Politico. Onder meer omdat burgers ten onrechte denken dat die al voldoende gewaarborgd zijn.

De Europese verkiezingen worden in alle 27 lidstaten gehouden tussen 6 en 9 juni. In Nederland wordt er op 6 juni gestemd.