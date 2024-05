Vrees voor Russische aanslagen in Europa

Inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland meer geweld wil gaan gebruiken in Europa. Het Kremlin bereidt bomaanslagen, brandstichting en aanvallen op infrastructuur voor, schrijft de Financial Times . De krant baseert zich op de inschattingen van veiligheidsdiensten uit drie Europese landen.

Tot nu toe richtten de Russen zich hoofdzakelijk op desinformatiecampagnes die tweedracht moeten zaaien in Europese samenlevingen. Gewelddadige acties en sabotage worden slechts mondjesmaat ingezet. De inlichtingendiensten waarschuwen nu dat daar verandering in kan komen. Het is in ieder geval duidelijk dat de Russen voorbereidingen treffen voor meer gewelddadige acties.