Vrees dat rechtse partijen de slavernijexcuses via de Eerste Kamer willen tegenhouden

Peter Kee vertelt hoe het ministerie een bastion is, met een sterke hiërarchie en eigen 'klasjes', waar verandering moeilijk doordringt. Het is ook niet nieuw. "Al in 1999 werd een onderzoek gedaan naar de cultuur op het ministerie, met dezelfde resultaten." Van Jole wijst erop dat Stef Blok na zijn aantreden als minister in 2018 een racistische speech hield voor het personeel van de het ministerie. "Dat is naar buiten gebracht door Zembla en hij heeft er toen excuses voor aangeboden."

En dan is er nog de corruptie in het Europees parlement. Kee vertelt dat in Den Haag de zaak wordt afgeschoven op Europa. Van Jole verbaast het dat er in de Nederlandse media niet meer over te doen is. "Het is onvoorstelbaar wat daar gebeurd is. De Belgische politie kwam de zaak op het spoor omdat ze zochten naar een zaak rond Marokko. Vervolgens werd duidelijk dat er wat aan de hand was met Qatar. Bij de huiszoeking bij vicevoorzitter Eva Kaili ging de voorzitter van het parlement mee omdat ter plekke haar immuniteit opgeheven moest worden. Dat kan alleen maar als er sprake is van op heterdaad betrapt worden, zoals hier het geval was." Bij Kaili en haar kompanen werd voor 1,5 miljoen euro aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen.