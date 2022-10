Vrees dat de herfst als seizoen binnenkort niet meer bestaat

In Frankrijk is deze week - alweer - sprake van een hittegolf. In het zuiden werd het dit weekend 30 graden of zelfs hoger. De stranden stromen vol met bezoekers in badkleding die komen zwemmen in het warme water. Terwijl het de tweede helft van oktober is. Een warme luchtstroom vanuit Spanje jaagt ook in de rest van het land de temperatuur omhoog, ver boven het seizoengemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Een deskundige van Météo-France constateert dat de temperatuur al voor de negende maand op rij hoger is dan gewoonlijk.