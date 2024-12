Vreemdelingenhaters terroriseren vergaderende politici met zwaar vuurwerk wegens komst asielzoekerscentrum Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 505 keer bekeken • bewaren

In de Gelderse gemeente Montferland zijn raadsleden bekogeld met zwaar vuurwerk door militante vreemdelingenhaters. Een politiewagen werd beschadigd door de exoplosieven. Politici moesten in allerijl een veilig heenkomen zoeken. Een van hen heeft een gehoorbeschadiging opgelopen. De politie weigert nadere informatie te geven over de terreuraanval, zelfs niet of er verdachten zijn opgepakt.

De gemeenteraadsleden zouden zich buigen over de komst van een asielzoekerscentrum in Didam. Tegenstanders die asielzoekers bestempelen tot criminelen voeren daar al weken actie tegen. Het zijn racistische oordelen die onder meer gevoed worden door de ultrarechtse regeringscoalitie in Den Haag die campagne voert tegen vluchtelingen. Vanuit die Haagse kringen klinkt ook nog geen protest tegen het schokkende geweld.

Een onthutst raadslid vertelt aan Omroep Gelderland:

Het vuurwerk werd gegooid vlak voor een raadsvergadering in 's Heerenberg. Raadsleden liepen langs een groep actievoerders voor het bestuurscentrum Gouden Handen toen ze plotseling werden bekogeld. "Ik zie opeens van rechts naast me een lichtflits en mensen die wegrennen", blikt raadslid Jenneke Laurense-Weidema terug. "Kom Boris (van Oosterom, red.) duiken, duiken", riep ze tegen haar collega van Lijst Groot Montferland. "Op dat moment komen er gewoon stukken vuurwerk tegen mijn hoofd aan. Dat was zo'n enorm harde knal dat ik even niets meer hoorde", gaat Laurense-Weidema verder. (...) "Als je ziet dat zo'n vuurwerkbom gaten heeft geslagen in een politieauto en je je bedenkt dat het ook anders had kunnen aflopen, daar word je wel even stil van", reageert ook collega-raadslid Boris van Oosterom. Door de knal heeft hij nog steeds het gehoor aan de rechterkant nauwelijks terug. Dat gaat samen met oorsuizen, hoofdpijn en lichte duizeligheid.

Omroep Gelderland meldt dat zich tussen twintig tot dertig actievoerende inwoners buitenstaanders zouden hebben gemengd die ook in andere plaatsen actief zijn.

De bezoekers willen niet voor camera reageren, maar melden dat een persoon met een busje aanwezig was die al vroeg voor de vergadering vuurwerk afstak. "Een onruststoker uit een andere gemeente, hij gaat meerdere gemeenten af", klinkt het.

In de Gelderse gemeente Winterswijk worden vanwege geweld en dreigingen door vreemdelingenhaters de raadsvergaderingen inmiddels achter gesloten deuren gehouden. De politici zeggen niet te zullen zwichten voor de terreur en dat het geweld en de intimidatie geen invloed hebben op hun standpunten of de besluitvorming.

In Amsterdam gaat het er ondertussen rustig aan toe. Bewoners van Nieuw-West hebben wel vragen over de opvang van minderjarige asielzoekers maar laten zich niet gek maken door onruststokers. AT5 doet verslag van een vergadering met bewoners en verantwoordelijk wethouder Rutger Groot-Wassink (GroenLinks). Ook daar zijn zorgen en klachten over het gebrek aan inspraak. Bewoners zeggen zich overvallen te voelen door het besluit van de overheid.

Groot Wassink gaat de kritische vragen niet uit de weg. Hij wil, zegt hij, 'het eerlijke verhaal vertellen'. "Er zijn nu drie locaties voor AMV's en die zijn zeer succesvol. Het besluit voor de locatie aan de Sloterweg hebben we als college genomen en is niet inspraakplichtig. Als ik voor elke locatie toestemming aan de buurt moet vragen, hebben we over een jaar nog niets." Want dat de buurt niet heeft kunnen meepraten vóór het besluit viel, steekt misschien nog wel het meest. "Dat is best autoritair", zegt zelfbenoemd 'klager van het eerste uur' Martin. "Gemeente, wees daar zorgvuldig in naar je burgers." Om de buurt de komende tijd een stem te geven, zetten het COA en de gemeente een bewonersgroep op. Groot Wassink: "Ik zeg toe dat ik drie maanden na de start van de opvang, in januari, weer langskom om met de buurt in gesprek te gaan. Maar laten we zorgen, met de bewonersgroep, dat als er eerder wat is, er sneller geschakeld wordt." Van Griethuizen sluit zich daar bij aan. "Als er iets is, hoop ik van harte dat we niet drie maanden gaan zitten wachten."

