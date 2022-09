Vreemdelingenhaters belagen bus met asielzoekers in Gelderse gemeente Maurik

In het Gelderse Maurik, onderdeel van de gemeente Buren, hebben onbekenden getracht een bus met asielzoekers tegen te houden. De hulpbehoevenden waren opweg naar het gemeentehuis waar een noodopvang is ingericht. In de bus bevonden zich 17 mensen, waaronder ook kinderen. Ze worden opgevangen in een vrijgemaakt deel van het gemeentehuis om te voorkomen dat ze op straat moeten overnachten zoals in Ter Apel praktijk was.