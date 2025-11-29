‘Vredesplan’ voor Oekraïne is vernederend, Europa moet zichzelf herpakken Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Jos Scholte Huisman, voorheen enterprise architect in de IT Persoon volgen

Het was ronduit verbijsterend hoe op het 28 punten “vredesplan” werd gereageerd. Als beginpunt van onderhandelingen was het hooguit acceptabel als Russisch beginpunt, maar dat de Amerikanen het brachten moet ook in de VS bij veel mensen tot schaamte leiden. Het enige punt wat nog miste was dat Oekraïne ieder jaar 1000 jonge maagden ter beschikking moest stellen aan de Russische oligarchie. Sorry voor deze afschuwelijke seksistische opmerking, maar het past volledig bij de vernederende inhoud van het 28 puntenplan. De echte bedoeling was ook volstrekt duidelijk. Het plan was een business deal tussen de VS en Rusland ten koste van Oekraïne en Europa. Beide worden door Trump en Poetin gezien als zwak en onbeduidend.

In de reactie van de Europese politiek leek de focus raar genoeg te liggen op de 600.000 soldaten die Oekraïne nog mocht overhouden. Hoewel het een rare eis is om aan het aangevallen land beperkingen op te leggen, was het niet echt schokkend. Waarom zou Oekraïne in vredestijd een groter en flink duurder leger op de been willen houden? Een leger dat groter zou zijn dan het leger van enig ander EU-lid? Na de oorlog kan Oekraïne zijn energie en geld wel beter gebruiken. De getraumatiseerde soldaten moeten aan de bak om het land weer op te bouwen. Geen NAVO-lid mogen worden is vervelend voor Oekraïne, maar er zijn andere methodes om Oekraïne in de Europese veiligheidsstructuur op te nemen. Het lijkt mij een punt dat eenvoudig weggegeven kan worden om Poetin zijn succesje te geven. De garanties van Rusland en de VS zijn lachwekkend en helemaal niets waard.

Politiek gezien was de essentie dat Rusland zijn resterende doelen behaalt zonder verder te hoeven vechten. Het krijgt genoeg Oekraïne zodat Poetin thuis een glorieuze overwinningsparade kan organiseren op het Rode Plein, zodat de ook voor Rusland zeer kostbare oorlog wordt gestopt en zodat Rusland wereldwijd wordt gerehabiliteerd ondanks wagonladingen onvergeeflijke oorlogsmisdaden. Over ontvoerde kinderen wordt niet eens gesproken ondanks de “heroïsche” inspanningen van first lady Melania Trump?

Rusland “betaalt” met de helft van het in Europa in beslag genomen geld maar een fractie van de in Oekraïne aangerichte schade? Of eigenlijk krijgt de VS dat geld, samen met 100 miljard van de Europeanen, om Oekraïne op te bouwen? Schijnbaar kan de VS ook goed opbouwen ondanks bewijs dat ze beter zijn in afbreken. De VS en Rusland mogen daarna onbeperkt weer zaken gaan doen. En hoewel dat niet in detail is uitgeschreven, zal dat deel achter gesloten deuren waarschijnlijk veel gedetailleerder zijn uitgeschreven. Veel vrienden en familieleden van de US president zullen ruimschoots hun deel krijgen. Ongetwijfeld zullen de verwachte zeldzame mineralen in het oostelijke deel van Oekraïne ook een flinke rol spelen. Een manier voor Rusland om, naast gas en olie, nieuw overwicht te krijgen op Europa en de VS. Het is een schaamteloos stukje corruptie van een president die vond dat Hunter Biden te veel geld had verdiend in Oekraïne.

Samengevat: Poetin blij, de Amerikaanse oligarchie blij, Oekraïne zo zwaar vernederd dat het verdrag van Versailles een verdrag over een ordinair schoolpleingevecht lijkt, de EU pakt de rekening op en betaalt de VS voor de door Rusland aangerichte schade. Ik zeg overigens bewust Poetin blij , want Rusland kan niet blij zijn. Er zijn zoveel Russische levens verloren of beschadigd, er is zoveel geld en aanzien verloren, de relatie met Oekraïne en de Oekraïners is voor decennia beschadigd, Europa heeft geen enkele illusie meer over Rusland, Oekraïne zal decennia met de rug naar Rusland staan maar met het gezicht naar Europa. De repressie in Rusland is zwaarder dan ooit. Rusland en de Russen zijn ook verliezers in dit conflict. Maar Poetin kan nog soort van winnen.

Europa moet zichzelf herpakken. Dat we in 2014 met onze broek naar beneden door Rusland werden betrapt was dom maar nog te begrijpen. Maar in 11 jaar tijd had Europa zich moeten herpakken. In plaats daarvan deden Europese politici in Trump-tijd denken aan de edelen die aan het begin van de 80-jarige oorlog een smeekbede kwamen brengen naar Margaretha van Parma. Achter de rug van Parma werden ze uitgemaakt voor bedelaars. Iets wat later leidde tot de strijdkreet van de opstandelingen: Vive les Gueux en hun naam de Geuzen. In het witte huis zal de reactie op de Europese toppolitici niet anders zijn geweest.

Net als de edelen zal Europa de strijd moeten aangaan. Niet kissebissen over de taakverdeling van het FCAS-project, de corrupte Orban met geduld behandelen, Eurodrone achtige mislukkingen en ieder voor zich opbouwen van hun legers. Europa moet kordaat doorpakken, essentiële Europese defensie-industrie opschalen, Europese fondsen gebruiken om Europa Europees te bewapenen, Europese wapenfabrikanten en technologie te laten groeien. En het resterende Oekraïne tot een jaloersmakende Europese parel te ontwikkelen zodat deze Europeanen iets krijgen voor hun moed.