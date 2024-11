Vredesactivisten opgepakt bij omstreden wapenbeurs in Ahoy Rotterdam Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 597 keer bekeken • bewaren

De massaal aanwezige politie heeft drie vredesactivsiten aangehouden die demonstreren tegen een internationale beurs van de wapenhandel en -industrie die wordt gehouden in het Rotterdams zalencomplex Ahoy. De acties richten zich ook tegen KPN, het telecombedrijf dat de beurs sponsort. Eerder deze maand liet de dichter Derek Otte een gedicht van de gevel van het KPN kantoor verwijderen uit protest tegen de betrokkenheid van het bedrijf bij militaire moord en doodslag.

Rijnmond meldt:

Een eerste demonstrant is aangehouden door de politie: die spoot met rode verf 'Ahoy medeplichtig aan genocide'. op de glaswand van het gebouw. Er zijn ook twee andere actievoerders aangehouden. De overige demonstranten staan voor het gebouw en roepen: 'Ahoy schande bloed aan je handen.' "Ik ben hier omdat het mijn geweten stoort dat hier een wapenbeurs is, in mijn stad.", zegt Ibrahim, die als eerste in het vak stond donderdagochtend. "Ik ben hier voor de vrede. Het is nu nog relevanter dan de afgelopen jaren om er wat van te zeggen: bedrijven die er vandaag op de beurs zijn, zitten ontwikkelen wapens die op mensen zijn gebruikt."

In een persbericht meldt XR Justice Now, de vredesdivisie van Extinction Rebellion:

In de ochtend van 21 november, voor de opening van de wapenbeurs, lopen zo’n 15 rebellen het plein bij Rotterdam Ahoy op. Een aantal van hen heeft een omgebouwde brandblusser bij zich, gevuld met nepbloed, die zij leegspuiten over de gehele gevel. “Het bloed dat wij vandaag op Ahoy spuiten, staat symbool voor het bloedvergieten, veelal van kinderen en onschuldige burgers, dat de deelnemers aan dit wapenfestijn iedere dag, overal ter wereld veroorzaken,” vertelt woordvoerder Victor van der Wurff, “Helaas hebben we de beurs dit jaar niet kunnen voorkomen, maar op deze manier kunnen we de oorlogsmisdadigers en -profiteurs die hier zo binnen komen in ieder geval laten weten dat ze niet welkom zijn.”

Van der Wurff laat weten dat XR Justice Now!het schandalig vindt dat de wapenbeurs, ondanks herhaaldelijk verzoek tot afblazen, vandaag toch plaats kan vinden. “Twee weken aan acties, een motie in de gemeenteraad en herhaaldelijke oproepen van Rotterdammers om de wapenbeurs te annuleren worden door zowel de gemeenteraad, de Rijksoverheid, Ahoy en hoofdsponsor KPN volledig genegeerd. Alles moet wijken voor de wapenbeurs. Het laat maar weer zien dat de overheid en grote bedrijven vooral elkaars belangen beschermen en schijt hebben aan wat de gewone burger wil. Ondertussen zitten wij met een wooncrisis, blijven de dakloosheid en armoede stijgen en wordt er nu ook nog bezuinigd op onderwijs en cultuur. Zoals Tupac zei: ‘they got money for war, but they can’t feed the poor’. De gemeente en het kabinet moeten zich doodschamen.”

Ondanks dat het niet gelukt is dit jaar de jaarlijkse wapenbeurs tegen te houden, laat de actiegroep weten nu al plannen te maken om ervoor te zorgen dat de beurs volgend jaar niet door kan gaan. In de hoop dat de NEDS 2024 de laatste wapenbeurs van Nederland zal zijn.