Vredesactivist Mient-Jan Faber, die Nederland op de been kreeg tegen kernwapens, op 81-jarige leeftijd overleden

16 mei 2022 - 12:14

"In augustus 1977 zette de CPN, op verzoek van Moskou, het comité Stop de Neutronenbom op, waar Nico Schouten de belangrijkste woordvoerder van was. De actie werd financieel in belangrijke mate vanuit de DDR gesteund. Uit onderzoek waarop de historica Beatrice de Graaf in 2004 promoveerde, bleek dat er circa 140.000 gulden vanuit Oost-Berlijn naar het Comité is overgemaakt. Tussenpersoon voor deze financiële en andere materiële transacties was het CPN-bestuurslid Joop Wolff. Tegen Henk Wolzak van het dagblad Trouw zei Schouten in december 2004 dat De Graaf "onzin" beweert, en dat de campagne niet alleen tegen de Amerikaanse kernbewapening was gericht. "De oproep om af te zien van de neutronenbom was op alle kernwapenstaten gericht", hield Schouten vol" (Wikipedia). Schouten was een aan de VU opgeleide socioloog. Er waren meer studenten en wetenschappers in die dagen actief lid van de CPN en aan de CPN gelieerde actiecomités, o.a. van werkelozen en boeren. Van Schouten verschenen hier jaren geleden nog wel eens zinnige bijdragen.