'Vrede is iets dat door mannen met stropdassen wordt bepaald'

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
168 keer bekeken
Hoewel er een akkoord is bereikt, is het leed nog lang niet voorbij: 'Er zijn moeders die niet slapen omdat ze niet van hun weggenomen kinderen willen dromen', zegt Joost Oomen in De Nieuws BV. 'Er zijn vaders die niet gaan liggen omdat geen bed hun herinneringen dragen kan. Er zijn opa’s die de hele nacht naar hun lege handen staren. Er zijn oma’s die halsstarrig voor lege plaatsen aan tafel blijven dekken.'

kijk nou, de nieuws bv, joost oomen, genocide in gaza
