Druktemaker Joost Oomen volgt het nieuws over de onderhandelingen over Oekraïne. “Vrede is fantastisch, dat weet elk fatsoenlijk mens”, zegt hij bij De Nieuws BV. “Maar wat er nu voor Oekraïne in elkaar wordt gezet, dat is geen vrede. Dat is een oorlog op een sluimerend waakvlammetje zetten, terwijl je weet dat die elk moment weer op kan laaien, omdat er rondom dat waakvlammetje vaten vol wrok en verdriet en woede staan.”