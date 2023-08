Vraag naar wijn stort in, Frankrijk trekt 200 miljoen euro uit om wijnboeren te compenseren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Pug Girl

Fransen drinken steeds minder wijn en dat leidt er toe dat het produceren van wijn in veel gevallen niet meer winstgevend is. De Franse regering trekt daarom 200 miljoen euro uit om de verliezen van de boeren te compenseren. 160 miljoen euro daarvan is afkomstig uit een fonds van de EU dat twintig jaar geleden in het leven werd geroepen toen er ook sprake was van een wijnoverschot. De overheid koopt de onverkoopbare wijn op en vernietigd die. De alcohol wordt er eerst uitgehaald en gaat naar andere industrieën zoals de cosmeticabranche.

Uit cijfers van de Franse observator voor drugsconsumptie en verslavingen OFDT blijkt dat Fransen elk jaar minder wijn zijn gaan drinken. De bierconsumptie, daarentegen, blijft van jaar op jaar stabiel of stijgt licht. In 2021 dronk een gemiddelde Fransman jaarlijks zo’n 40 liter wijn en 30 liter bier. In dit tempo zal bier op termijn de dominante drank worden in Frankrijk. Met name speciaalbier wordt steeds populairder. (…) De Franse wijnboeren zijn ondertussen niet minder wijn gaan produceren, waardoor vraag en aanbod niet langer in balans zijn en de prijs flink daalt. Veel wijngaarden draaien hierdoor verlies. Zeker in de regio Bordeaux is dat merkbaar: volgens de lokale boerenbond zit eenderde van de wijngaarden er in de financiële problemen.

In Spanje nam de wijnconsumptie met 10 procent af. In Duitsland met 22 procent. Ook in Australië wordt meer wijn gemaakt dan dat er verkocht wordt. Daar is een overschot van 2,8 miljard flessen.