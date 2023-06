Vorig jaar elke minuut van de dag elf voetbalvelden aan tropisch regenwoud vernietigd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

In 2022 is er een gebied ter grootte van heel Nederland aan tropisch regenwoud gekapt. Dit ondanks beloften van wereldleiders op de COP26 in 2021 om de vernietiging van de oerbossen een halt toe te roepen. De enorme vernietiging komt naar voren in nieuwe cijfers van het World Resources Institute (WRI).

Van de Boliviaanse Amazone tot de jungle in Ghana werd afgelopen jaar elke minuut het equivalent van 11 voetbalvelden aan regenwoud vernietigd, voornamelijk voor de veeteelt, landbouw en mijnbouw. Behalve een verwoesting van de natuur, werden ook inheemse gemeenschappen van hun land verdreven.

Volgens nieuwe cijfers van het World Resources Institute (WRI) en de University of Maryland, die onder andere satellietbeelden van de gebieden met elkaar vergeleken, verloren de tropen in 2022 4,1 miljoen hectare regenwoud, een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van 2021. De onderzoekers waarschuwen dat de mens een van de meest effectieve instrumenten vernietigt om de opwarming van de aarde tegen te gaan en om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Het vernietigen van tropisch bos ten behoeve van de land- en mijnbouw en veeteelt is de op een na grootste bron van broeikasgasemissies na de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is daarbij een van de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit. Het vernietigen van tropische wouden zorgde vorig jaar voor het vrijkomen van 2,7 miljard ton CO2 in de atmosfeer, gelijk aan de totale uitstoot van fossiele brandstoffen in India, het meest land met de meeste inwoners op de wereld.

Brazilië, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Bolivia voerden de lijst aan qua vernietiging van tropisch oerbos in 2022. Indonesië, waar eerder nog veel regenwoud verdween, slaagde er juist in het verlies te beperken na ingrijpende maatregelen vanuit de overheid in de afgelopen jaren.