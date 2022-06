Voorzitter Europese Raad Charles Michel jaagt Russische VN-ambassadeur de Veiligheidsraad uit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 247 keer bekeken • bewaren

De Russische ambassadeur voor de Verenigde Naties Vassily Nebenzia is woedend een vergadering van de Veiligheidsraad uitgelopen, nadat hij zich beledigd voelde door voorzitter van de Europese Raad Charles Michel. Die had even daarvoor gezegd dat Rusland verantwoordelijk is voor een wereldwijde voedselcrisis door het Oekraïense graan te gijzelen en te stelen.

‘Een stealth-raket op ontwikkelingslanden’, noemde Michel de Russische agressie in Oekraïne. Hij sprak Nebenzia rechtstreeks aan en zei met eigen ogen gezien te hebben hoe containers en schepen met miljoenen tonnen graan in de haven van Odessa geen kant op kunnen ‘vanwege Russische oorlogsschepen in de Zwarte Zee’. Ook zei hij dat de Russische aanvallen op de Oekraïense infrastructuur en opslagfaciliteit het land ervan weerhouden te zaaien en oogsten. ‘Dit drijft de voedselprijzen op, drukt mensen de armoede in en destabiliseert complete regio’s,’ aldus Michel: ‘Rusland is als enige verantwoordelijk voor deze dreigende voedselcrisis. Rusland en Rusland alleen.’

Die uitspraken leidde ertoe dat Nebenzia de zaal verliet. Na afloop klaagde hij tegen persbureau Reuters dat hij ‘gewoonweg niet kon blijven vanwege de leugens van Charles Michel’.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari van dit jaar, zijn de prijzen van graan, plantaardige olie, brandstof en kunstmest wereldwijd de lucht in geschoten. Rusland en Oekraïne zijn gezamenlijk goed voor bijna een derde van de graanproducten in de wereld. Rusland is daarnaast een groot exporteur van kunstmest, Oekraïne van mais en zonnebloemolie.

Dit weekend maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bekend dat er ‘overtuigend bewijs’ is dat Rusland de graanexport van Oekraïne plundert om zelf met winst te verkopen. Blinken noemde het een diefstal die deel uitmaakt van de Russische oorlogsvoering.