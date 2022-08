Vooruitgang in Afghanistan

17 aug. 2022 - 15:50

Deze praktijken zijn nooit weggeweest in Afghanistan, die verlichting was er alleen in de grote steden. Op het platte land (90% van Afghanistan) is de Taliban nooit weggeweest. En de mensen die dat nu willen veranderen zijn bijvoorbeeld dezelfde lui die destijds tegen de trainingsmissie in Kunduz waren… 🤷‍♂️