Voortbestaan kabinet hangt aan een zijden draadje

3 apr. 2023 - 13:42

De vlag hangt verkeerd! Rutte hoort nu bij het BBB kamp en doet alles om van der Plas te behagen. En die heeft niet door dat Rutte haar en met haar de BBB vakkundig in het pak aan het naaien is. Problemen op het bordje van de provincie kwakken is gewoon tactiek. Sinds het flexibele meebuigen van Rutte met ieder windje hangt zijn anti kraak bewoning van het torentje echt niet aan een zijden draad. Ook de BBB moet zich aan wet en regelgeving houden. En laten provinciale staten daar nu net niet over gaan! Verder heeft Rutte dan wel zijn problemen op het bordje van de provincie gegooid maar hij heeft daarbij wel even "vergeten" om de provincie de middelen te verschaffen om dat "oplossen" mogelijk te maken. Rutte hanteert gewoon het aloude politieke dogma "rekken en erbij blijven". De provincie kan de door Rutte veroorzaakte rotzooi ook niet oplossen wat Rutte de gelegenheid geeft om uit te kraaien "zie je wel". En alles blijft zoals het was tot het point of no return is bereikt. Dan stelt Rutte een commissie in die onderzoekt hoe het zover heeft kunnen komen. En de bevolking? Die betaald gewoon het gelag voor iets waarvoor een gedeelte van de bevolking heeft gekozen. het is nooit anders geweest in ons verzuilde land.