Voorstel voor rekeningrijden is gemiste kans

3 jul. 2022 - 17:49

Rutte4 c.s. stelt rekeningrijden uit tot op zijn vroegst 2030 om de rijken die zich een Tesla met subsidie kunnen permitteren zo lang mogelijk goedkoop te laten vervuilen met kolen/biomassastroom. Waarom niet gelijk rekeningrijden invoeren? We zitten met teveel vervuiling en dikke files. Wees niet hypocriet, pak niet alleen de boeren maar laat zien dat het klimaat echt belangrijk is. De technologie is al jaren beschikbaar dus daar hoef je het niet voor te laten. En ga vooral niet het wiel opnieuw uitvinden want dan weten we precies hoe het gaat met automatiseringsfraudeurs in Nederland. Gewoon aan de Belgen vragen hoe het in elkaar steekt om via satelliet te kijken hoeveel km er gereden wordt en waar en wanneer. Dat betekent dan niet dat ook gelijk betaald moet worden voor de spits e.d. Die mogelijkheid kan eventueel later ingevoerd als betalen per km onvoldoende soelaas biedt om de km vreters minder te laten vervuilen en voor dikke files blijven zorgen.