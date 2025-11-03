Voorstel minister Van Weel (VVD) maakt soep verstrekken aan mensen zonder papieren nog steeds strafbaar Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Het verlenen van humanitaire hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren is ook in het nieuwe voorstel van asielminister David van Weel (VVD) nog steeds strafbaar. Dat maakt de Raad van State duidelijk na grondige bestudering.

Het advies gaat over een wetsvoorstel dat verbonden is aan de asielnoodmaatregelenwet. De Tweede Kamer heeft daar een voorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen aan verbonden. Dat zou betekenen dat hulp aan iemand die zonder vergunning in Nederland verblijft, ook strafbaar is. Dat wil de minister niet, dus past hij de wet aan. De regering kiest ervoor om medeplichtigheid in dit geval uit te sluiten, maar volgens de Raad van State bestaat zo'n uitsluitingsgrond niet.