Vooroordelen blijven inzet vrouwen belemmeren Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 128 keer bekeken • Bewaren

Ellen Marie Koek Manager, adviseur en coach Persoon volgen

Een goede vriendin van mij, tenger van postuur met een vriendelijk gezicht, werkt bij een groot bedrijf in de zakelijke dienstverlening en had interesse in een bepaalde managementfunctie. Ze werkt er al jaren, heeft een uitstekende staat van dienst met ervaring in verschillende managementfuncties, en kwalificeert zich voor de job. Toch raadde Human Resources haar de functie af, en waarom? Er heerst een masculiene sfeer, en zou zij niet geaccepteerd worden. Mijn vriendin zag er daarom vanaf om te solliciteren.

Dit is een voorbeeld van culturele belemmeringen waarmee vrouwen te maken krijgen als ze carrière willen maken. We waarderen vrouwen als manager minder dan mannen. Hoewel er allerlei maatregelen zijn genomen om vrouwen te stimuleren bij hun loopbaan, zijn de resultaten nog niet geweldig. De onlangs uitgekomen Female Board Index 2026 toont dat het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven blijft steken op 18 procent. Hoog tijd om aan die culturele belemmeringen aandacht te gaan besteden, anders duurt het nog decennia voordat mannen en vrouwen in gelijke mate topposities vervullen. Los van het feit dat dit onrechtvaardig is, kunnen we het ons niet veroorloven om vrouwelijke talenten niet te benutten.

Culturele belemmeringen zijn soms lastig te zien, want we zijn ons vaak niet bewust van onze meningen, oordelen en vooroordelen, die ze veroorzaken. Een van de manieren om ze aan te pakken is gewoon met elkaar het gesprek erover te gaan, ze te leren herkennen en ermee aan de slag te gaan

Hoe komen we aan die verschillen in waardering voor mannen en vrouwen? Voor het antwoord moeten we kijken naar de wetenschappelijk ontwikkelde sociale rol theorie. Mannen en vrouwen hebben heel lang duidelijk verschillende rollen gehad en dat kleurt nog steeds hoe we tegen hen aankijken. Daarom zijn we geneigd te denken dat vrouwen minder goed kunnen leiding geven. We gaan ervan uit dat vrouwen meer sensitief, zorgzaam, coöperatief zijn en ten opzichte van mannen minder agressief, autoritair, onafhankelijk, competitie- en prestatiegericht zijn. Willen we nu net die laatste kwaliteiten toedichten aan goede leiders.

Hoe ons verschil in waardering voor mannen en vrouwen doorwerkt kun je goed zien in onze mening over vrouwenvoetbal. Nederland was jaren erg goed in vrouwenvoetbal, we investeerden er flink in. Er kwamen meer en meer supporters. Maar nu is er geen geld. Er komt te weinig publiek op af. Er zou geen sprake zijn van “een rendabele business case”, zo schrijven verschillende media.

Hoe zit dat bij mannenvoetbal? Ik zie hoge maatschappelijke kosten, veel politie inzet etc. En er zijn regelmatig clubs in financieel zwaar weer. Is vrouwenvoetbal niet aantrekkelijk? Ik moet bekennen dat ik vrouwenvoetbal ook niet zo leuk vind als mannenvoetbal. En ik kan niet echt een rationale reden bedenken waarom ik dat vind. Ja, het gaat met wat minder fysieke kracht gepaard, maar of dat nu echt iets is om de vrouwensport minder leuk te vinden? Ik werd in 2017, toen onze vrouwen het Europees kampioenschap onder leiding van Sarina Wiegman wonnen, wel enthousiast, en velen met mij! Leuk vind ik dat het nog niet zo gecommercialiseerd en opgefokt is. Ook hier speelt dat we bij vrouwen niet gelijk denken aan sterke competitieve en prestatiegerichte sporters. Het leren waarderen kost wat tijd. En door erin te investeren krijgen we echt meer aantrekkelijk vrouwelijk topvoetbal.

Nogmaals, hoog tijd dat we het mes zetten in overtuigingen die leiden tot gebrek aan waardering voor waar vrouwen voor staan en wat ze presteren. Hoe? Door zowel via de politiek als (senior) management cultuurverandering met aandacht voor onze soms onbewuste oordelen over vrouwen op de agenda te zetten. We hebben hierin overigens allemaal een rol, niet alleen de betreffende vrouwen. Onze waardering voor vrouwensport kan een startpunt zijn. Vraag bijvoorbeeld tijdens een lunchafspraak met collega’s eens wat zij leuker vinden, mannen- of vrouwenvoetbal.

Het herkennen van onze vooroordelen en die veranderen vergt tijd en inspanning. Soms is professionele begeleiding nodig. Deze inspanning is waardevol. We willen toch talenten van ons allen benutten? In deze complexe wereld kunnen we de helft van ons, de vrouwen, niet op de reservebanken laten zitten.

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