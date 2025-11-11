De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Voornemen van stabiliteit en bestuurlijke rust mondt uit in politieke verlamming Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Verkenner Wouter Koolmees probeert de formatie op gang te krijgen. Zijn vermoedelijke plan: eerst D66 en CDA met elkaar laten praten, daarna zien we wel verder. Het klinkt pragmatisch, maar in werkelijkheid is het een noodgreep. Want achter de schermen heerst vooral verlamming.

De belofte was groot: snel, het liefst vóór de komende Kerst nog een stabiele regering die vier jaar uitzit. Rust in Den Haag, een kabinet dat eindelijk knopen doorhakt. Maar nog voordat er een coalitie staat, worden de scheuren al zichtbaar. De VVD wil niet met GroenLinks-PvdA. D66 wil niet met JA21. En CDA en D66 samen hebben te weinig zetels om iets te beginnen.

Wat overblijft, is een politiek midden dat elkaar vriendelijk toespreekt maar niets durft. Nederland wacht op duidelijkheid en krijgt een tussenfase. We zouden rust krijgen, maar krijgen stilstand.

Koolmees’ vermoedelijke aanpak — eerst CDA en D66 laten praten — is niet de opmaat naar stabiliteit, maar een erkenning van onmacht. Geen enkele partij durft de blokkades los te laten. Iedereen wacht tot de ander beweegt. Ondertussen groeit het cynisme buiten het Binnenhof.

Wat overblijft, is een politiek die zegt “we moeten het samen doen”, maar bedoelt: “we weten het niet meer”.

De burger wordt geacht geduldig te zijn, begripvol, en vooral stil. Terwijl in de samenleving de problemen zich maar blijven opstapelen die om daadkrachtige oplossingen vragen.

Burgers mogen toekijken wanneer politieke leiders over hun schaduw heen durven te stappen. Waarbij vooral op de VVD wordt gelet. Gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zijn evenwel belangrijker dan het landsbelang in 2025, volgens sommige partijleiders.

Europa is in oorlog, de economische toekomst is voor Nederland nog nooit zo onzeker geweest en toch menen politieke leiders zich de luxe te kunnen permitteren om rustig de tijd te nemen alvorens ze over hun schaduw heen willen stappen.

Begrijpelijk dat het vertrouwen in de politiek van burgers nog steeds zo laag is.

