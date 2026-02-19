Voormalige prins Andrew, handlanger van Epstein, eindelijk gearresteerd Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • Bewaren

De voormalige prins Andrew, jongere broer van de Britse koning Charles, is op zijn 66e verjaardag door de politie gearresteerd in verband met een onderzoek naar ambtsmisbruik. Andrew Mountbatten-Windsor zoals hij tegenwoordig heeft onderhield zeer nauwe contacten met Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljonair die zich onder meer schuldig maakte aan grootschalig seksueel misbruik, ook van minderjarigen.

Foto's van onopvallende politieauto's en agenten in burgerkleding bij Wood Farm op het landgoed Sandringham doken donderdagochtend kort na 8 uur op. Mountbatten-Windsor verblijft al bijna drie weken op Wood Farm, nadat hij de Royal Lodge in Windsor heeft verlaten. Koning Charles heeft gezegd dat "de wet zijn loop moet nemen" en heeft zijn "diepste bezorgdheid" geuit over de arrestatie van zijn broer. "Wat nu volgt, is het volledige, eerlijke en correcte proces waarmee deze kwestie op de juiste manier en door de juiste autoriteiten wordt onderzocht", aldus de koning in een verklaring. "Zoals ik al eerder heb gezegd, hebben zij hierbij onze volledige en oprechte steun en medewerking." In een verklaring van de politie van Thames Valley stond: "We hebben vandaag (19/2) een man van in de zestig uit Norfolk gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt en we verrichten huiszoekingen op adressen in Berkshire en Norfolk. De man zit momenteel nog vast."

'Wangedrag in een openbaar ambt' zou vooral betrekking hebben op de documenten toen Andrew handelsgezant was. Hamvraag daarbij: heeft Andrew als handelsgezant (2001-2011) via mail vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan Epstein? Het gaat om details van Andrews reizen (Singapore, Vietnam, Shenzhen, Hongkong), verslagen ervan en investeringsmogelijkheden voor de wederopbouw in Afghanistan. De rol van handelsgezant bevat echter een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast wordt er onder meer onderzoek gedaan vanwege de beschuldigingen dat een 2e vrouw door Epstein naar het Verenigd Koninkrijk is gestuurd voor een ' seksuele ontmoeting' met Andrew. De ontmoeting zou plaatsgevonden hebben in zijn voormalige woning, Royal Lodge in Windsor.