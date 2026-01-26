De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Voormalige FIFA-baas: voetbalfans lopen gevaar bij WK in VS Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 409 keer bekeken Bewaren

De voormalige FIFA-baas Sepp Blatter denkt dat voetbalfans het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten het beste links kunnen laten liggen. Met instemming citeert hij op X de Zwitserse corruptiebestrijder Mark Pieth die mensen oproept om niet af te reizen naar Amerika.

Pieth wijst onder meer op het gevaar van ICE. Nadat Trumps doodseskaders eerst Renee Good vermoordden, schoten ze dit weekend Alex Pretti dood. “Fans moeten er rekening mee houden dat ze direct naar huis worden gestuurd als ze zich niet correct gedragen tegenover de autoriteiten”, stelt Pieth. “Als ze geluk hebben…”