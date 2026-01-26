Voormalige FIFA-baas: voetbalfans lopen gevaar bij WK in VS

De voormalige FIFA-baas Sepp Blatter denkt dat voetbalfans het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten het beste links kunnen laten liggen. Met instemming citeert hij op X de Zwitserse corruptiebestrijder Mark Pieth die mensen oproept om niet af te reizen naar Amerika.
Pieth wijst onder meer op het gevaar van ICE. Nadat Trumps doodseskaders eerst Renee Good vermoordden, schoten ze dit weekend Alex Pretti dood. “Fans moeten er rekening mee houden dat ze direct naar huis worden gestuurd als ze zich niet correct gedragen tegenover de autoriteiten”, stelt Pieth. “Als ze geluk hebben…”
Het WK vindt plaats in de VS, Canada en Mexico tussen 11 juni en 19 juli. Een Nederlandse petitie om het WK te boycotten heeft op het moment van schrijven bijna 150.000 handtekeningen verzameld.
Meer over:actueel, donald trump, wk voetbal 2026, fifa, ice
