Voormalig campagnestrateeg VVD: coalitie met JA21 is spelen met vuur

De VVD-fractie staat nog altijd achter Dilan Yesilgöz, maar van buiten de Haagse kaasstolp klinkt volop kritiek op de koers van de VVD-leider. Zo brak Friso van Gruijthuijsen, voorzitter van de liberale jongerenorganisatie JOVD, vrijdag bij BNR een lans voor een coalitie met GroenLinks-PvdA. “Rutte haalde in zijn hoogtijdagen meer dan dertig zetels, en toen sloot hij GroenLinks-PvdA ook niet uit”, aldus Van Gruijthuijsen.

Een van de architecten van het succes van Rutte, voormalig campagnestrateeg Jan Driessen, windt er op LinkedIn geen doekjes om. Samenwerken met GroenLinks-PvdA is volgens hem te verkiezen boven een coalitie met JA21. “Juist een verantwoordelijke bestuurderspartij, zoals de VVD, hoort in deze fase niet te formeren met de onderbuik, maar met de bovenkamer”, schrijft hij.

Driessen vindt het bizar dat de VVD GroenLinks-PvdA uitsluit. “Partijen sluit je niet op voorhand uit omdat ze anders denken. Je sluit ze alleen uit als ze aantoonbaar onbetrouwbaar zijn. Als ze het publieke debat bezoedelen of de rechtsstaat ondermijnen. Zoals terecht met de abjecte en onbetrouwbare PVV is gedaan.”

Om die reden ziet hij ook niets in samenwerking met JA21. “Nu een geheel nieuwe, bij elkaar geraapte partij van dezelfde snit wél omarmen, is spelen met vuur. En is voorspelbaar tot mislukken gedoemd.”