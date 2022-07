Voorkom hittestress bij mensen én dieren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 53 keer bekeken • bewaren

Marjolein de Rooij Adviseur op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat

De huidige wetgeving, waarin de politie optreedt bij een hond in een te warme auto, maar je zelf met de eigenaar van een varken of koe moet gaan praten als het dier onwel wordt van de hitte, is onacceptabel.

Europese vakbonden willen een maximum temperatuur voor werk in de buitenlucht. Met dit verzoek stapt de koepelorganisatie naar de Europese Commissie. Aanleiding hiervoor is het overlijden van Spaanse arbeiders die hun werkzaamheden moesten verrichten terwijl het boven de 40 graden was.

Dat de hitte niet alleen menselijke arbeiders treft was dit weekend weer schrijnend zichtbaar. Een controle uitgevoerd door Eyes on Animals toonde beelden van honderden varkens die twee uur in een veewagen in de rij voor het slachthuis stonden. Ze hapten letterlijk naar adem. De meegekomen dierenarts liet, via vertraagde videoopnamen, zien dat sommige varkens tot wel 180 keer per minuut ademhaalden. Normaal ligt de ademhalingsfrequentie rond de 30. De slachterij hulde zich in stilzwijgen, de dierenarts van de slachterij kon niet vaststellen dat de varkens last hadden van de hitte. Maar iedereen die de beelden zag, wist wel beter.

Op de website van de controlerende instantie, de NVWA, staat: ‘Je kunt stress door de hitte bij dieren herkennen aan een hogere ademhalingsfrequentie. (…) Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt. ‘

De dieren in de rij voor slachterij VION in Boxtel, is deze verzorging duidelijk onthouden.

Als je een hond in een afgesloten auto naar adem ziet happen dan bel je de dierenpolitie. Mocht het dier in levensgevaar zijn, dan mag je zelfs een ruitje inslaan om de hond te redden. Maar de NVWA adviseert op hun website om eerst met de eigenaar van de varkens of koeien in gesprek te gaan als je als particulier denkt dat de dieren last hebben van de hitte. Dat deed dierenarts Kees Scheepens in de rij bij VION. Maar de vervoerder, noch de slachterij kwam in actie om de varkens enige verkoeling te bieden. Terwijl de oplossing te simpel voor woorden is: gewoon rondjes blijven rijden totdat de dieren uitgeladen kunnen worden. Dat had kunnen voorkomen dat er twee varkens de volgende dag bij VION in Apeldoorn direct na het uitladen afgemaakt moesten worden en er één varken dood in de veewagen achterbleef.

De huidige wetgeving, waarin de politie optreedt bij een hond in een te warme auto, maar je zelf met de eigenaar van een varken of koe moet gaan praten als het dier onwel wordt van de hitte, is onacceptabel. In lijn met de bescherming voor arbeiders die in de hitte moeten werken zouden dieren die in de hitte moeten staan ook beschermd moeten worden. Niet door aan de eigenaar vriendelijk te vragen om water te brengen of een schaduwplek te creëren. Of om aan de chauffeur van een veetransport te verzoeken nog een stukje te gaan rijden. De bescherming van deze dieren zou wettelijk verankerd moeten worden én nageleefd. Door het toekennen van een vorm van arbeidsrechten worden dieren niet alleen beschermd als levende wezens, maar wordt ook hun uitbuiting vanwege (financiële) belangen tegengegaan. Zodat als een onafhankelijke dierenarts vaststelt dat varkens hittestress ervaren en zelfs in de wagen dreigen te sterven, er direct ingegrepen kan worden.

Kees Scheepens - dierenarts en varkenshouder

Lesley Moffat - Eyes on Animals

Marjolein de Rooij - Vakbond voor Dieren