Voorjaarsnota: Kabinet gaat flink bezuinigen, maar investeert wel enigszins in klimaat

27 apr. 2023 - 17:16

2/2 bieden voor dure goederen. Aangezien in veel provincies de transport-, energie- en onderdakkosten het snelst stijgen, zijn deze gebieden uitstekende kandidaten voor regeringen om te overwegen. De meeste van de uitgaven met een grote impact op deze gebieden - zoals het bouwen van betaalbare woningen, het financieren van verregaande energie-efficiëntierenovaties of investeringen in openbaar vervoer en spoorwegen - hebben misschien niet onmiddellijk effect, maar het is nog steeds de moeite waard om nu met deze inspanningen aan de slag te gaan . Als er volgend jaar een recessie komt, zoals vaak gebeurt nadat de rentetarieven zo snel zijn verhoogd, zouden regeringen kunnen beweren dat ze het zich niet kunnen veroorloven om deze cruciale investeringen te doen. Het zal belangrijk zijn om hen eraan te herinneren dat openbare diensten onze economieën gezonder maken - in goede en slechte tijden. = Austerity and inflation – what you need to know https://cupe.ca/austerity-and-inflation-what-you-need-know Google “Austerity does not work’’ en zie de brede consensus daarover. Dat ‘’geen visie’’ van Rutte moet je vertalen in “Ik ben nu eenmaal een opvolger van Thatcher zoals die ‘’schoolboys,’’ in Engeland, maar dat kan ik in Nederland niet zeggen.’’ In 2016 was de staatsschuld 61%; anno nu minder dan 50%. Zie in “Kabinet-Rutte II voert niet het juiste begrotingsbeleid” (NRC, sept.2016) hoe economen de contraproductieve bezuinigingen kraakten. Agenda: klimaatpolitiek zonder Rutte.