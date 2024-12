Vooral onschuldige burgers de dupe van symbolische grenscontroles

Ze kunnen er nog om lachen, drie Franse vrienden die nu al een uur stil staan op de parkeerplaats bij het eerste tankstation net over de grens in Limburg. Ze zijn hier om goedkoop de TikTok-hit Dubai Chocolate Pistache in te slaan en die voor veel geld in hun thuisland weer te kunnen verkopen. Alleen is een andere vriend uit hun auto gehaald omdat hij zijn identiteitsbewijs niet mee heeft. Hij blijkt alleen een kopie op zijn telefoon te hebben en dat is niet genoeg om de marechaussee te overtuigen wie hij echt is. ,,Het is ok”, lacht één van zijn vrienden over de nieuwe controle die ze niet zagen aankomen. ,,Er is niets aan de hand. We kunnen zo vast weer verder.”