Vooraanstaande 'autonome' coronaontkenner verrast verkeersagenten met lijk in kofferbak

Bij een verkeerscontrole in de Oostenrijkse stad Linz is vorige week de coronaontkenner Florian O. aangehouden. De 39-jarige man reed rond met zijn dochter van vijf en zijn twee zonen van elf en vijftien. Nadat zijn auto aan de kant werd gezet, stapte O. uit. Tegen de verbouwereerde agenten zei hij: “Ik weet dat er naar mij gezocht wordt. Ik heb geen rijbewijs en een lijk in mijn kofferbak.”

O. bleek de waarheid te spreken. Toen de agenten de kofferbak openden, lag daar een dode vrouw in. Het bleek te gaan om zijn 38-jarige echtgenote die vier uur daarvoor aan kanker was overleden. De politie vermoedt dat ze niet werd behandeld, omdat haar man behalve vaccinaties ook andere reguliere medische hulp zou wantrouwen.

Tijdens de coronacrisis was O. een drijvende kracht achter zo’n dertig protestbijeenkomsten van coronaontkenners. Daarmee verwierf hij in Oostenrijk de bijnaam ‘hoofd-leugenaar’. De man deinsde er niet voor terug om mensen te belasteren, en werd daarom in maart 2022 veroordeeld. Toen hij voorwaardelijk werd vrijgelaten, dook hij onder. Zo probeerde hij een nieuwe rechtszaak te ontlopen. In augustus had hij moeten voorkomen omdat hij vaccinatie vergeleek met de Holocaust – volgens het Openbaar Ministerie een ‘grove bagatellisering’ van de genocide.

De coronaontkenner, die inmiddels vastzit, werkt nauwelijks mee met de politie. Hij zegt dat hij geen persoon is, maar “een mens, een levende man”. Dergelijke bezweringsformules zijn populair onder complotdenkers die ten onrechte denken dat ze zichzelf autonoom of soeverein kunnen verklaren en dan niets meer met de overheid te maken hebben. Hoewel dit bizarre gedachtegoed al decennia bestaat, lijkt het met name de afgelopen jaren enorm aan populariteit te winnen, ook in Nederland.

De drie kinderen van O. zijn ondergebracht bij hun grootouders.