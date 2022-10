Voor véél dieren is het nooit dierendag

Vandaag is het 4 oktober dierendag. Hoeveel mensen verwennen niet juist vandaag hun huisdieren met iets extra’s waar andere dieren ernstig voor geleden hebben? Afkomstig van dieren uit de industrie, die een erbarmelijk leven leiden totdat ze met veel angst en pijn hun leven eindigen in het slachthuis.

Allemaal dieren die net als de geliefde hond en kat of ander gezelschapsdier een uniek karakter hebben en waar je een diepe band mee op kunt bouwen als je de kans kreeg ze te leren kennen. Maar zij worden niet gehoord en niet gezien. Alles speelt zich af achter gesloten deuren en als zij eindigen in de supermarkt en dierenwinkel zijn ze een vrijwel onherkenbaar product geworden. Allemaal dieren die net als jij en ik en je geliefde huisdier willen leven.

Ik schaam me dat we zo met dieren omgaan. Vandaag is het 4 oktober: laten we ons allemaal diep schamen en ervoor zorgen dat er een einde komt aan dit immense dierenleed. Stop met dieren eten. Totaal niet nodig, er zijn zoveel lekkere en gezonde plantaardige alternatieven. Gun dieren ook een fijn leven!