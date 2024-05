Voor rechts is een student al gauw een raddraaier Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Het politieke establishment in ons land heeft in dit dossier niets liever dan vernielingen en geweld.

De studenten en wetenschappers die in Amsterdam tegen de Israëlische Gaza-oorlog demonstreren, maakten over het algemeen een sympathieke, betrokken en geïnformeerde indruk. Absoluut geen antisemieten en/of sympathisanten van Hamas. Groot gelijk dat ze de banden van de UVA met de Israëlische staatsuniversiteiten willen onthullen en die vervolgens willen verbreken. Wel wat naïef dat ze daarbij ook hun gelijkgestemde Israëlische collega’s cancelden. Die zijn vaak verenigd, vaak ook digitaal en hebben onze steun meer nodig dan ooit. Waarom hen niet expliciet uitnodigen voor academische samenwerking (en bescherming!)?

Even naïef vond ik de houding tegenover degenen die ik als ‘afwijkende mededemonstranten’ beschouw. Er liepen creeps rond die zich in slecht Engels expliciet 'broeder van Hamas' verklaarden. Een groep voetbalhooligan-achtigen en een zwartgekleed goon squad gingen hun eigen vernielende gang. Met alle ellende als gevolg.

Want het politieke establishment in ons land heeft in dit dossier niets liever dan vernielingen en geweld en kreeg hiermee een stok om een onschuldige hond te slaan. Als de aandacht maar wordt afgeleid van haar verwevenheid met de Israëlische regering en de Gaza-oorlog. En de media houden toch al meer van het type studenten als Sywert van Lienden, die in 2012 de politieke jongerenbeweging G500 oprichtte.

Overigens, die goon squad, inclusief het slechte Engels, deed mij sterk denken aan de krakersrellen uit het verleden. Naar nu blijkt op de snelrechtzitting voor de rechtbank Amsterdam, terecht.

Ooit stond ik als vanzelfsprekend achter de kraakbeweging. Die startte in de provotijd, had wat mij betreft haar hoogtepunt bij de protesten rond de inhuldiging van Beatrix in Amsterdam in 1980. Maar ze begon langzaam maar zeker te desintegreren (en slecht Engels te spreken). Voor mij was dan ook in 1988 Bevlogen bewegingen, het definitieve keerpunt. In dit proefschrift, laat de voormalige voorzitter van de PSP Wim van Noort de degeneratie van de krakersbeweging zien. Een substantiële minderheid die leed aan sektarisme, onderlinge intimidatie, verheerlijking van geweld. Sindsdien zijn voor mij niet alle krakers een vanzelfsprekende bondgenoot meer en heb ik vooral een hekel aan die bivakmutsen (en slecht Engels).

Begrijpelijk dat autoriteiten bezwaar maken om te onderhandelen met iemand die onherkenbaar is en zich niet wil identificeren (en louter slecht Engels spreekt). Maar het uitlachen van studenten die in dit kader bang zijn voor hun carrière, is onterecht. Want de afgelopen halve eeuw kende ons land wel degelijk beroepsverboden voor ex-studenten met een links-radicale achtergrond.

In de strijd tegen de exorbitante verhoging van het collegegeld in 1972 bezette de actiegroep Jonker Fris het Bureau van de Leidse Universiteit. Na een tijdje werd die beëindigd op dezelfde manier als recent in Amsterdam door een ‘Joodse knokploeg’. Met hockeysticks gewapende leden van het Leids Studentencorps drongen het Bureau binnen om op die manier de politie een aanleiding te geven in te grijpen. Niemand van deze corporale knokploeg heeft hierom later problemen gekregen, in tegenstelling tot aanwezige bestuursleden van de Leidse Studentenbond. Wel een Verklaring Omtrent het Gedrag ontvangen, maar niet de begeerde baan.

Nu ging het bij bezettingen als deze om een vrij divers gezelschap dat onder andere actief was in de strijd tegen de Vietnamoorlog, de Apartheid in Zuid-Afrika en Israël, rechtse dictaturen in NAVO-landen en Zuid-Amerika, de kraakbeweging en de milieubeweging, maar vernielingen op een schaal als recent in Amsterdam, waren vanwege de informele ordediensten vrijwel onmogelijk.

Nogmaals, in het huidige politieke klimaat – een rechtse Kamermeerderheid vindt dat ‘raddraaiende studenten' moeten worden verwijderd van de universiteit – is het niet vreemd dat mensen anoniem of slechts met een voornaam naar buiten willen treden.

Een tip voor de student-activisten, formeer voortaan eerst een ordedienst die ‘afwijkende mededemonstranten’ kan beteugelen. En kijk uit voor slecht Engels.