Voor racisme veroordeelde agent wordt gepromoveerd naar leidinggevende bij Vreemdelingenpolitie

De bewuste agent was betrokken bij een volledig uit de hand gelopen aanhouding op Sinterklaasavond 2020. Samen met twee collega’s kwam hij af op een melding van geluidsoverlast van een blaffende hond in Dordrecht. Toen zij een beschonken buurtbewoner wilden aanhouden, bemoeide een gezin zich met de situatie. Er volgde een vechtpartij waarbij de agent tegen een van de vechtersbazen riep: "Loslaten, loslaten kut[*n-woord]."

Dat juist een agent die is veroordeeld voor racisme terechtkomt op een plek waar hij veel in aanraking komt met andere culturen, is voor betrokkenen onbegrijpelijk. "Dat valt toch niet te rijmen met wat er is gebeurd?" zegt advocaat Justin Kötter. Hij staat de man bij die door de agent werd uitgescholden. Kötter zegt tegelijkertijd niet verbaasd te zijn, gezien het inmiddels alom bekende racisme binnen de politieorganisatie. "Dit past bij het handelen van politie en justitie rondom onder andere racisme. Onze zaak werd ook niet serieus genomen," aldus de advocaat.