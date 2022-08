Voor paniek over ‘boerin Koekoek’ is het nog een beetje vroeg

16 aug. 2022 - 13:13

@Konings/Sonic2/Karingin, dan moet de scribent partijen als het CDA en de VVD ook als extremistisch en populistisch omschrijven. Het lijkt een beetje als whataboutism van me maar dat is niet zo want ik heb niets met BBB of mevrouw v.d. Plas. Dus ik voel me totaal niet geroepen om haar te verdedigen. Maar het bevreemd me wel dat de scribent zeer gematigd en soms zelfs positief schrijft over partijen zoals VVD, CDA en D66 die werkelijk echt een potje maken van het bestuur van Nederland maar geen moment onbenut laat om andere partijen in de extreme hoek te zetten of zoals laatst volledig af te branden (SP). Ieder verkiezingsprogramma van de VVD staat vol over het terugdringen van immigratie en dan doelen ze niet op arbeidsimmigratie. En dat al jaren lang. Dus dan zou de scribent de VVD ook in de extreme en populistische hoek moeten plaatsen. Mensen hebben hun politieke voorkeuren, dan mag natuurlijk en daar is helemaal niets mis mee. Zo ook opiniemakers. Van de heer van der Horst weet je dat hij in de sociaal liberale of sociaal democratische hoek zit en daar baseert hij dan ook vaak zijn mening op. Maar de heer Kockelmans is een parlementair verslaggever geweest en daar mag je of neutraliteit van verwachten of een eerlijk uitdragen waar de sympathieën liggen. En zekers niet met twee maten meten.