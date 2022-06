Voor mensen die kampen met ADHD is boodschappen doen veel duurder Nieuws • 26-06-2022 • leestijd 2 minuten • 1825 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Marco Verch

Mensen die kampen met ADHD komen door hun stoornis relatief vaak in financiële problemen. Zo geven ze tot vier keer meer geld uit bij het boodschappen doen omdat ze veel meer dan anderen impuls-aankopen doen. The Guardian bericht over een enquête die is uitgevoerd onder mensen met ADHD. "Een supermarkt is een nachtmerrie," zegt een 24-jarige vrouw Hannah . Ze voelt zich tijdens het boodschappen doen "als een 3-jarige in een snoepwinkel". Ze maakt vooraf aan ieder bezoek nauwkeurig een boodschappenlijst waar ze zich strikt aan moet houden. Het komt neer op een permanente strijd tegen het doen van impulsaankopen.

60 procent van de ondervraagden stelt dat ADHD direct van invloed is op hun financiële situatie. Gemiddeld zijn ze als gevolg van de stoornis volgens eigen schatting meer dan 1800 euro per jaar kwijt aan extra uitgaven. Ze kampen daardoor met geldgebrek en zijn amper of niet in staat om te sparen. 31 procent van de ondervraagden zit in de schulden, tegenover 11 procent van de bevolking. De drie belangrijkste kenmerken van ADHD zijn impulsiviteit, concentratieproblemen en hyperactiviteit.

Volgens The Guardian is er te weinig aandacht voor het verband tussen de stoornis en geldproblemen. Mensen met ADHD kampen vaak met een gebrek aan geldbesef. Hannah zegt dat ze in tegenstelling tot andere mensen nooit een idee heeft van hoeveel geld ze tot haar beschikking heeft. "Andere mensen hebben een soort programma in hun hoofd dat bijhoudt wat ze wel en niet kunnen kopen. Ik heb dat niet. Iedere keer als ik op mijn bankrekening kijk is het voor mij een totale verrassing."