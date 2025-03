Voor Mariann Budde een eredoctoraat Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Manuel Kneepkens Criminoloog / oud-gemeenteraadslid Stadspartij Rotterdam

De Amerikanen waren onze bevrijders in de vorige eeuw. Nu is het onze beurt. Hoogste tijd dat wij de Amerikanen van de VS helpen zichzelf te bevrijden van de 21ste-eeuwse vorm van fascisme, die zich daar ontwikkelt, het Trumpisme. Het fascisme the American way.

Het gaat mij uiteraard om actieve geestelijke steun. Steun dus met vreedzame middelen. Dat vergt creativiteit. Daarbij moeten wij out of the box denken. Een voorbeeld: ik doe een beroep op de universitaire wereld (je moet toch ergens te beginnen).

25 Juni komt Donald Trump naar Nederland, naar de NATO-conferentie in Den Haag. Waarom op die datum geen eredoctoraten verleend aan Amerikanen, aantoonbaar de democratie toegenegen zijn, zoals bijvoorbeeld Joe Biden en Kamala Harris? Een vreedzame actie met een duidelijk statement.

De Vrije Universiteit, met name de theologische faculteit, kan zich bovendien verdienstelijk maken door een eredoctoraat te verlenen aan Mariann Budde. Tijdens 'de Gebedsdienst voor de Natie 'waarbij Trump aanwezig was, sprak zij als pastor van het Episcopale Bisdom van Washington over de kracht van barmhartigheid en rechtvaardigheid. Mariann Budde vroeg de President om compassie voor kwetsbare groepen, o. a. LBGTI- personen en immigranten.