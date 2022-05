Voor je het weet heb je een naald in je reet Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 634 keer bekeken • bewaren

Needle spiking een nieuwe bedreiging?

Een nieuw gevaar bedreigt onschuldige meisjes in ons uitgaansleven waar zoals bekend alleen maar frisdrank gebruikt wordt. Duivels in mannengedaante injecteren onverhoeds een bedwelmende stof in je dij of achterwerk. Het fenomeen wordt vooral uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gemeld maar is inmiddels ook tot België en Nederland doorgedrongen. Op het Piratenfestijn in Borger voelde een zeventienjarig meisje een prik in haar achterste. Daarna werd zij hondsberoerd. De EHBO stuurde haar door naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen waar lichamelijk onderzoek geen sporen van drugs of bedwelmende stoffen opleverde. Er zat wel een prikgat in haar kleding. Een prikgat van een naald dus. Een jonge vrouw uit Amsterdam vertelde de NOS een vergelijkbaar verhaal. Dit alles lijkt op zijn beurt weer als twee druppels water op incidenten in Brussel. In het Verenigd Koninkrijk heeft men zelfs een term verzonnen voor het verschijnsel: needle spiking. De oorsprong lijkt echter in Frankrijk te liggen.

Dat is dan niet de éérste keer: in 1819 waren de vrouwen van Parijs massaal als de dood voor een man die hen midden op straat onverhoeds in het achterwerk stak. Vooral rond het Palais Royal, toen dé uitgaansbuurt van Parijs, was het gevaarlijk maar ook bij de Pont Neuf en het Louvre moest je uitkijken. Het bleef in het vage waarmee de vrouwen getroffen werden: een hoedenspeld, een mesje of de scherp geslepen punt van een paraplu. Op 4 december 1819 publiceerde de Moniteur Universel, de Franse staatscourant, een waarschuwing aan het publiek. Over de dader werd geschreven dat het ging om een privé persoon waarvan men geen volledig signalement had kunnen verkrijgen. Het publiek werd tot waakzaamheid en samenwerking met de autoriteiten opgeroepen.

Uiteindelijk is de kleermakersgezel Auguste-Marie Bizeul er vijf jaar voor het gevang in gegaan. Hij maakte zijn eigen naalden. Drie slachtoffers gaven voor hem te herkennen. Grote kans dat het een gerechtelijke dwaling betrof want het prikken ging nog een tijd door. Althans volgens de meldingen in de kranten en bij de politie. Er is niemand meer gepakt. Er is geen naald of aangescherpte paraplu gevonden. In geen enkel geval vond een heterdaadje plaats, ook niet op drukke plekken. Handige ambachtslieden sloegen wel een slaatje uit de algemene angst: zij brachten blikken bilbeschermers voor dames op de markt.

Ook nu is geen prikker op heterdaad betrapt, niet op festivals, niet in nachtclubs. Wel gaan tal van verhalen rond over geprikte meisjes, die in bed wakker worden met naast zich een vreemde kerel. In 1819 gingen er al geruchten over hele netwerken van seksmaniakken. Dat is opnieuw het geval.

Toch: er is geen naald gevonden. Er bestaat grote onduidelijkheid over de gebruikte toxische stoffen. Zelfs de Daily Mail, een krant die graag over vage maatschappelijke dreigingen schrijft, zaait twijfel. Het voelt niet goed als je door alcohol van je stokje gaat. Dat wijt je dan liever aan de prik van een onbekende would be verkrachter, aldus criminologen en toxicologen. Zij kunnen zich bijvoorbeeld niet voorstellen dat je op geen enkele manier reageert als je zo´n prik voelt. Voelde u ook niks bij uw laatste corona-injectie? Die werd op deskundige wijze toegediend en niet onverhoeds in een dansgelegenheid door iemand die achter je staat.

Wij leven in een hysterische tijd. We zijn bang voor oorlog en een epidemie die ons bij nader inzien toch niet met rust laat. We hebben ons massaal laten prikken met vaccins, waar tegen door complotdenkers op de sociale media heftige campagnes worden gevoerd.

Voor je het weet word je in je reet gestoken. Vandaag de dag kun je alles verwachten. Toch?

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.