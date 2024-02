Voor honderdduizenden mensen met laag inkomen dreigt armoede en eenzaamheid door energietransitie

Honderdduizenden mensen in Nederland met een laag inkomen zijn op het gebied van vervoer kwetsbaar in de energietransitie. Dat meldt onderzoeksinstituut TNO. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en die relatief veel geld kwijt aan brandstof voor een auto, bijvoorbeeld omdat ze buiten de stad wonen en veel kilometers moeten maken voor woon-werkverkeer. Zij dreigen in financiële problemen te raken als ze moeten overstappen op elektronisch rijden.