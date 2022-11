Voor het eerst heeft het in oktober niet gevroren in het koudste dorp van Frankrijk Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Het nog geen 1000 inwoners tellende dorpje Mouthe is de koudste gemeente van Frankrijk en ligt in het Jura gebergte tegen de grens met Zwitserland. Normaal vriest het er altijd in oktober, vaak wel gedurende 28 dagen, maar dit jaar voor het eerst in de geschiedenis niet. Al 140 jaar wordt er de temperatuur gemeten en nog nooit is oktober volledig vorstvrij geweest. Het dorp ligt op een hoogte tussen de 930 en 1450 meter in de bergen en het kan er flink koud zijn omdat het een bijzondere plek is, in een dal tussen twee hoge bergketens waar de koude wind in gevangen wordt. Dat leidt tot vaak Siberische temperaturen, vandaar de bijnaam Klein-Siberië.

In januari 1968 werd er een recordtemperatuur van -36,7 graden Celsius gemeten en dat vestigde de naam als koudste dorp. Naar verluidt heeft het in 1985 zelfs een keer -41 graden gevroren maar dat is nooit officieel bevestigd.

François Jobard, van France-Météo, zegt dat de uitzonderlijk hoge temperaturen duidelijke een gevolg zijn van klimaatverandering. Het weer in de regio was gedurende de laatste helft van oktober warmer dan het gemiddelde voor de tweede helft van augustus in de jaren '70.

“Het gemiddeld aantal dagen met vorst in oktober bedroeg 18 dagen in de periode 1951-1980. 28 in 1974 en 1888, 2 in 2004 en 2006, en dus 0 in 2022”, schrijft François Jobard. De afname van het aantal vorstdagen gaat harder sinds de jaren negentig.

Ook België beleefde een uitzonderlijk warme oktober maand, meldt de VRT:

In oktober bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 14,4 graden, ruim 3 graden warmer dan de normale gemiddelde temperatuur van 11,3 graden. Het gaat om een evenaring van het absolute record van 2001. Dat blijkt uit het maandoverzicht van het KMI. Ook viel er minder neerslag dan normaal.

Het Nederlandse KNMI meldt dat er nog nooit zoveel zonnige dagen zijn gemeten als in 2022:

Oktober was zeer zacht en zeer droog. Het was ook de negende zonnige maand op een rij. Met nog twee maanden te gaan kunnen we al zeggen dat 2022 in De Bilt de boeken in gaat als het zonnigste jaar sinds het begin van de metingen.