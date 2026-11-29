Voor- en tegenstanders van Forum voor Democratie maken dezelfde denkfout Opinie Vandaag • leestijd 6 minuten • 282 keer bekeken • Bewaren

Tom Ribbens Maatschappelijk werker Persoon volgen

Na de Zembla-uitzending over de deelname van een aantal FvD-leden aan bepaalde neonazistische bijeenkomsten, waarbij kooigevechten werden gehouden, brak in de verschillende media een ware tweestrijd uit. Aan de ene kant vond een groep dat dit het bewijs was dat Forum voor Democratie niet alleen neonazistische partijleden had, maar dat de hele politieke partij een extreemrechts gedachtegoed vertegenwoordigde. En bestreden en wellicht zelfs verboden diende te worden. Aan de andere kant was er een groep die deze kritiek hypocriet vond. Ten eerste had de partij toch direct de betreffende leden geroyeerd. Ten tweede vond men dat bepaalde media FvD met een vergrootglas bekeek, want ook bij andere, met name linkse partijen, zaten ook leden met een discutabel verleden. Waarom werd daar niet naar gekeken? Men vond alle commotie een manier om FvD in een kwaad daglicht te zetten, omdat de gevestigde orde bang was voor de gestaag groeiende partij.

Ik zou over beide voor- en tegenstanders van Forum voor Democratie kantjes vol kunnen schrijven. In dit artikel wil ik laten zien dat beide groepen dezelfde denkfout maken. En wat eventueel wel een oplossing zou kunnen zijn.

Het is een feit dat FvD gestaag aan aanhang wint, met name nadat Lidewij de Vos oprichter Thierry Baudet als partijleider opvolgde. Waar Baudet in zijn uitspraken nogal eens uit de bocht vloog, bleek de Vos zich keurig te houden aan de kaders van het politieke debat. Of je het nu met haar eens bent of niet, ze weet zich goed staande te houden binnen het discours. Ze richt haar pijlen met name op de huidige vertegenwoordigers van de macht, het huidige kabinet, maar natuurlijk ook PRO en alles aan de linkerkant. Daarnaast richt Vos zich uiteraard tegen asielzoekers en andere buitenlanders, die volgens haar niet thuishoren in Nederland. Zij dienen niet alleen geweigerd te worden, maar ook vriendelijk toch dringend verzocht te worden het land te verlaten.

De kern van de FvD van Lidewij de Vos is dat het kwaad zich ergens anders, buiten haar partij bevindt. En haar boodschap doet het blijkbaar goed, want een groeiende groep mensen zien de FvD als enige oplossing, als enige alternatief voor de huidige politieke macht. Kritiek op de partij wordt op felle manier bestreden, waarbij men al snel in de slachtoffer rol gaat zitten.

Daarnaast is er dus de groep die de FvD met alle middelen tracht te bestrijden. Men duidt het gedachtegoed van de partij als extreemrechts en ziet deelname van leden aan kooigevechten als bewijs. Het was ook niet de eerste keer dat leden gelinkt werden aan sympathie voor het nazistische gedachtegoed. Ik denk dat bepaalde kritiek op de FvD terecht is, maar in mijn visie is de FvD en de toename van aanhangers een symptoom, niet de oorzaak van het kwaad.

Tegenstanders van de FvD maken dezelfde denkfout als voorstanders, namelijk dat het kwaad bij de ander ligt, buiten zichzelf. Het is daarbij wat mij betreft even dom om te veronderstellen dat FvD de oplossing is voor de huidige crisis in onze maatschappij als dat het verbieden ervan de oplossing is. Alsof daarmee de problemen zijn opgelost en we gewoon doorkunnen.

Tegenstanders van FvD moeten kunnen zien, dat ook zij onderdeel zijn van het vastlopen van onze samenleving. Zij roepen het hardst over de democratische waarden die verdedigd dienen te worden, maar vergeten dat deze waarden sinds de jaren '80 gecorrumpeerd zijn geraakt door onze dominante neoliberale economie. Als onze democratie staat voor menselijke waarden, dan zijn die verloren geraakt in een systeem waarbij geld en een ideologie van het recht van de sterkste centraal staan. Het neoliberalisme staat haaks op democratische waarden en zet zowel mens als natuur met hun intrinsieke recht op bestaan onder grote druk. In mijn visie is de neoliberale ideologie bedreigender voor onze menselijke waarden dan de asielzoekers.

De grote commotie over de Zembla-uitzending met de beelden van de kooigevechten laten de grote polarisatie zien in onze samenleving. Van voor- en tegenstanders van een politieke partij als Forum voor Democratie. Van de groep die FvD als oplossing ziet en de groep die de oplossing ziet in het verbieden van de FvD. Links en rechts komen steeds meer tegenover elkaar te staan, vinden hun eigen gedachtegoed het goede en het andere gedachtegoed het kwade. Niet voor niets dat ons land al jarenlang onbestuurbaar lijkt te zijn.

Wat zou dan wel de oplossing kunnen zijn? Mijn denkpad gaat daarbij vaak dezelfde richting in. We moeten ophouden los van de ander, afgescheiden van elkaar, te zoeken naar een oplossing. In mijn visie is de oplossing, de volgende stap, een stap naar verbinding. We moeten ons bewust worden dat bij een goed, inhoudelijk beleid voor de samenleving zowel linkse, rechtse als levensbeschouwelijke partijen met elkaar dienen samen te werken. Zij vertegenwoordigen samen namelijk de waarden die in ieder mens aanwezig zijn. Hierbij staat links voor het sociale, ieder mens doet ertoe, hoort erbij. Rechts staat voor het individu en zijn vermogen om zich te ontwikkelen. En de levensbeschouwelijke partijen staan voor de diepere basis die ieder mens heeft, het contact met zijn essentie, bron, bewustzijn, het goddelijke, hoe je dat ook wilt noemen. Daar reken ik ook de humanistische levensbeschouwelijke visie onder. Deze menselijke aspecten dienen allen in de politiek vertegenwoordigt te worden.

Misschien zouden we om dit te realiseren, onze democratie en politieke vertegenwoordiging drastisch moeten hervormen. Iedere vertegenwoordiger zou het bewustzijn moeten hebben dat links, rechts en levensbeschouwelijk niet zonder elkaar kunnen, dus niet bestreden dienen te worden. Je kunt als vertegenwoordiger wel voorkeur hebben voor een van deze menselijke kwaliteiten, bij die partij sluit je je dan aan. Je kunt opkomen voor die bertreffende waarde, maar in het besef dat je de andere waarden nodig hebt om tot een goed inhoudelijk beleid te komen.

Als vertegenwoordiger ben je op verbinding gericht zonder je eigen waarde te verliezen. Dan zouden we moeten garanderen dat er altijd partijen in een kabinet zitten die deze drie waarden vertegenwoordigen, dus altijd een linkse, een rechts en een levensbeschouwelijke partij. Bijvoorbeeld PRO-VVD-CDA. Maar dat kan dus ook zijn SP-D66-CU. Burgers gaan dan niet kiezen voor een linkse of rechts of levensbeschouwelijke richting, maar voor wie zij vinden die deze drie waarden het beste vertegenwoordigen. Dan ontstaat er volgens mij veel minder een machtsstrijd, maar meer een inhoudelijk debat.

Het gaat dus niet om de meeste zetels, maar om de beste vertegenwoordiging van een waarde. Als kiezer zou je dan dus 3x moeten stemmen, op de in jouw ogen beste vertegenwoordiger van het sociale, het ontwikkelen van het individu en het levensbeschouwelijke. Per waarde zijn er 50 Tweede Kamerzetels te verkrijgen, totaal 150. De grootste partijen binnen een bepaalde waarde, vormen samen een kabinet. De andere partijen in de oppositie toetsen het kabinet op hun inhoudelijke beleid. Zoveel hoeft er eigenlijk in de vorm dus niet te veranderen, wel het fundamentele inzicht dat we vanuit de verschillende richtingen niet zonder elkaar kunnen om tot een goed inhoudelijk beleid te komen dat heel de samenleving dient.

Ja, inderdaad, het kan niet anders dat met deze hervorming van onze democratie ook onze economie wordt hervormd. Van een neoliberale economie met tekort als uitgangspunt naar een economie van genoeg als uitgangspunt. Dan gaat het niet meer over het recht van de sterkste die een steeds grotere kloof veroorzaakt tussen arm en rijk, maar om een eerlijke verdeling van wat we samen produceren. Als we deze twee hervormingen doorvoeren vanuit een bewustzijn van verbinding in plaats van afgescheidenheid, dan komen we als mens met onze menselijke waarden weer centraal te staan in onze samenleving. Inclusief het respect voor de natuur en alle leven.

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