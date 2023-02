Voor- en nabeelden tonen ongekende ravage in Turkse stad

Dronebeelden van de Turkse stad Kahramanmaraş laten zien hoe vernietigend de aardbevingen zijn geweest. In de video wordt de situatie van nu vergeleken met die van 2020. Het stadion in de stad wordt nu gebruikt als opvangcentrum voor overlevenden. Op het veld zijn tenten neergezet om mensen op te vangen.

Volgens de meest recente tellingen hebben de aardbevingen tot meer dan 40.000 doden geleid in Turkije en Syrië. Alleen al in Turkije zijn tot nu toe bijna 35.000 doden geteld. Ook zijn er in het land meer dan 100.000 mensen gewond geraakt. Bij de dodelijkste aardbeving in Turkije in de vorige eeuw, in 1939, vielen bijna 33.000 doden.