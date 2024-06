Voor een elektrische bestelwagen heb je per 1 juli een duur groot rijbewijs nodig Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 626 keer bekeken • bewaren

Gemeentes nemen maatregelen tegen vervuilende dieselauto's. Ze zijn in steeds meer stedelijke gebieden niet langer welkom. Dat is zuur voor kleine ondernemers die niet allemaal een elektrische bak kunnen financieren maar dat weegt niet op tegen wat hen – en ons allemaal – zou overkomen als wij de CO2-uitstoot geen halt toeroepen.

De kans is groot dat bij gelijkblijvend beleid de warme golfstroom tot stilstand komt, die beroemde golfstroom waar we allemaal op school over leerden toen er nog op een behoorlijke manier aardrijkskunde werd gegeven. Daar dankten wij in Nederland ons gematigde zeeklimaat aan, vertelde de meester. Geeft die er door de opwarming van de aarde als geheel de brui aan, dan wordt het in Europa veel kouder. Juni en juli worden dan een soort maart en mei. Bij ons komt dan de temperatuur in februari niet boven de vijf graden onder nul. Dat lijkt op het weer in Alaska. Gezien het gemiddelde niveau bij BBB hier een citaat uit de Wikikids: "In Alaska is er ook een kleine landbouw. Door het koude klimaat kunnen weinig gewassen goed groeien. Enkele gewassen uit de staat zijn aardappels, wortels, sla en kool. De jacht en de visserij zijn veel belangrijker."

Nee, die auto's op diesel en benzine moeten weg, voor het te laat is. Alleen ondernemers die in alternatieven durven investeren, hebben op den duur bestaansrecht. Zij hoeven niet onder de kwaden te lijden, die van ons land een Alaska maken.

Dit is – gechargeerd – zo'n beetje het officiële gevaar, onderbouwd door wetenschapsmensen die als dank voor hun ontdekkingen tegenwoordig maar al te vaak worden bedreigd.

Je zou dus zeggen dat ondernemers die overstappen op elektrische bestelbusjes aan alle kanten worden ondersteund. Het tegendeel blijkt het geval. Elektrische auto's zijn veel zwaarder dan vergelijkbare modellen op fossiele brandstof. Van het gewicht hangt af of je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt en laten die bestelwagens, zo deelt het AD mee, nou in die noodlottige categorie vallen. Een uur les voor het bijbehorende rijbewijs kost ongeveer € 75 euro. Verloopt alles zonder haperingen, dan ben je al gauw meer dan €3000 kwijt. Als je een paar bestelwagens rond hebt rijden en je moet je personeel trainen, dan loopt dat al gauw zwaar in de papieren. Per 1 juli gaat de nieuwe verplichting in.

Elektrische auto's zijn voor de meeste mensen niet te betalen behalve als ze uit China komen. Dit ondanks de fiscale ondersteuning door de regering. De Europese Unie heeft met de zegen van Nederland zware invoerrechten in petto omdat ze de eigen auto-industrie – die het er wat elektrificatie betreft lelijk bij liet zitten – te beschermen. China wordt beschuldigd van dumping en staatssteun omdat dit land, net als trouwens de meeste landen in Zuid- en Zuid-Oost Azië, een gemengde economie kent en weinig op heeft met neoliberale heilsleren uit het Westen. Dat Europese regereingen – de Nederlandse voorop – zelf vaak maatregelen nemen die onder de noemer 'Tesla-subsidie voor de rijken' vallen, is dan blijkbaar iets geheel anders.

Hoe gemakkelijk was het geweest tijdig voor elektrische auto's andere gewichtsklasses in te voeren zodat bestelwagens niet tot vrachtauto's worden gerekend. Hoe vreemd is het dat men bij die invoerrechten op Chinese auto's niet een kosten-baten analyse maakt waarbij milieueffecten een financiële waarde wordt toegekend.

Dan kun je kiezen: de eigen industrie beschermen of het risico lopen op een nieuwe ijstijd.

Het ligt nu voor de hand door te gaan over ons falend elektriciteitsnet, dat de vraag naar stroom steeds slechter kan verwerken, over zonnepanelen die elektriciteit leveren als niemand er op zit te wachten maar juist niet wanneer je erom springt. Dat is inderdaad het decor waarin de trieste komedie rond elektrische auto's zich afspeelt. Maar we zullen het voor vandaag hierbij laten omdat ook dit voorbeeld zo maatgevend is voor de manier waarop de energietransitie aan zijn eigen tegenstellingen te gronde dreigt te gaan.

Bontmantels gaan nog eens helemaal de bom worden. Ik voorspel dat.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.