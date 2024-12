Vóór de zomer hebben we nieuwe verkiezingen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 416 keer bekeken • bewaren

Het is de laatste Kee & Van Jole dit jaar want in Den Haag begint het kerstreces. Kort daarvoor dreigde Wilders nog even het kabinet op te blazen maar beide commentatoren zijn het erover eens dat die intimidatie slechts voor de bühne was. Kee: “Wilders wist op dat moment al dat de ministerraad akkoord was.”

Kee voorspelt dat het kabinet volgend jaar valt als er over de nieuwe begroting onderhandeld moet worden. “Dan kunnen we nog voor de zomer verkiezingen hebben.”

Van Jole wijst er op dat het niet Wilders is die beslist of er nieuwe verkiezingen komen. “Als de PVV uit het kabinet stapt kun je ook een nieuwe coalitie vormen. VVD, NSC hebben samen met PvdA-GL en D66 een meerderheid. Dan ontneem je Wilders z’n momentum.” Kee wijst er fijntjes op dat dat niet past in de Haagse werkelijkheid.

De twee bespreken een aantal ministers. Zoals minister Faber die van blunder naar blunder strompelt. Kee & Van Jole verschillen van mening over hoe het er op haar ministerie aan toe gaat. Kee suggereert dat de ambtenaren nog steeds in de geest van Fabers voorganger Van den Burg handelen. Van Jole bestrijdt dat en zegt dat de ambtenaren loyaal willen zijn maar onmogelijke opdrachten krijgen. “Faber is de chef die een omelet eist terwijl er geen eieren zijn.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) komt aan bod. Die zat bij Jinek aan tafel om te klagen over bedreigingen die bestuurders ontvangen maar weigerde een opruiende tweet van Wilders tegen burgemeester Halsema te veroordelen. "Dat durft ze niet," aldus Van Jole.

Dan gaat het ook nog over minister Fleur Agema (PVV) van zorg. Die komt ernstig in de problemen door het handelen van Wilders. Maar is het wel allemaal waar wat zij beweert?