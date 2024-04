Voor de VVD leiden verbeteringen voor werknemers tot de ondergang van Nederland

Er wordt een tweede argument aangevoerd om de extra verhoging van het minimumloon af te wijzen. De VVD en BBB vinden dat de AOW (staatspensioen) niet moet stijgen. Door de wettelijke koppeling van AOW en minimumloon, stijgt de AOW als het minimumloon stijgt. Volgens VVD en BBB is het niet nodig de AOW te verhogen omdat AOW’ers het niet nodig hebben. Veel AOW’ers hebben naast de AOW ook een aanvullend pensioen waarvoor zij zelf via hun werkgever (doorgaans CAO-bepaald) hebben gespaard. Vergeten is dat het aanvullende pensioen vanaf 2008 tot 2022 niet verhoogd kon worden door absurde beperkingen opgelegd door kabinetten. Kabinetten waar doorgaans de VVD de grootste partij in was. Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) heeft berekend dat de koopkracht van gepensioneerden achteruit is gegaan terwijl die van werknemers in dezelfde periode is verdubbeld. Het is duidelijk dat VVD, BBB maar ook het CDA de gepensioneerden in het verdomhoekje willen houden.