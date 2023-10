Voor beter onderwijs zijn nu radicale keuzes nodig

5 okt. 2023 - 12:18

Zeker in het hbo en mbo is nauwelijks sprake van enige marktwerking. Al die enorme instellingen hebben een regionaal monopolie, want slechts een zeer beperkt deel van de studenten is bereid om te verhuizen als elders in het land een betere onderwijsinstelling is. Dat neemt niet weg dat er niets aan de hand is, integendeel. Ten eerste hebben we ervoor gekozen om ernaar te streven dat 50% van de Nederlanders een hbo- of universitair diploma behaalt. Dat betekent dus dat je dat met een IQ van 100 dat al moet kunnen redden. En in werkelijkheid is dat nog lager, want niet iedereen met een IQ erboven heeft er zin in jaren te studeren. Daarnaast heeft het onderwijs inderdaad gekozen voor prachtige gebouwen en grote stafafdelingen. Lesgeven is een ondergeschoven kindje. Ik begrijp zelfs dat het bij sommige opleidingen verboden is klassikaal te doceren. En overal is het aantal lesuren gedecimeerd. Waar vroeger in het hbo lesweken van > 25 uur normaal waren, is dat nu nog niet de helft. En het type instroom is veranderd van vwo naar havo en mbo en juist die studenten zijn veel minder goed in zelfstandig studeren. Komt bij dat ouders vaak druk uitoefenen op kinderen naar een hogere opleiding te gaan dan ze aankunnen. Op zich niet onbegrijpelijk, maar wel problematisch. Alles bij elkaar het recept voor een fiasco, maar dat heeft niets met marktwerking te maken.