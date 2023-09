Von der Leyen huilt mee met de wolvenhaters Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1479 keer bekeken • bewaren

De Europese Commissie denkt erover de beschermde status van de wolf af te bouwen. Dat meldt ANP. De commissie gaat onderzoeken of en waar het goed zou zijn om het aantal wolven te beperken om aanvallen op vee of zelfs mensen te voorkomen. Het afschieten van wolven is nu nog in haast alle gevallen verboden.

Sinds de wolf zich de laatste jaren vaker laat zien in Nederland en andere Europese streken waar hij uit was verjaagd, is het dier middelpunt van een fel maatschappelijk debat. Boeren klagen dat hun vee niet langer veilig is. Natuurbeschermers zijn juist blij met de terugkeer van het inheemse roofdier.

Wolvenroedels zijn in sommige delen van Europa "een echt gevaar geworden voor vee en potentieel ook voor mensen", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Dat de wolf, een van nature schuw dier, een gevaar is voor mensen blijkt nergens uit. Wel doen de wolven zich tegoed aan veedieren, maar die aantallen vallen in het niet bij bijvoorbeeld het aantal omgekomen dieren door hondenbeten. Om nog maar te zwijgen van het grootste roofdier de mens en de bioindustrie.

Het Europees Parlement drong vorig najaar al aan op meer mogelijkheden om de opkomst van de wolf te beteugelen. Maar de commissie reageerde toen nog afwerend. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen is blij met de ommezwaai, want "het is de hoogste tijd dat de beschermde status van de wolf aangepast wordt. Dit moet ook een signaal zijn aan de Nederlandse overheid, die zelf nog strengere regels erbovenop heeft gezet".

Von der Leyens politieke familie, die van de christendemocraten, pleit al langer voor het terugdringen van de wolf. Met de Europese verkiezingen in aantocht nemen de christendemocraten de laatste tijd meer afstand van natuur- en klimaatbeschermingsmaatregelen en vragen zij meer aandacht voor bijvoorbeeld de boer. Onlangs werd bekend dat mede-christendemocraat Wopke Hoekstra is voorgedragen als eurocommissaris om Frans Timmermans te vervangen. Timmermans streed in Brussel voor klimaatvoorstellen en de onlangs aangenomen Natuurherstelwet, iets waar CDA'er Hoekstra zich vanuit Den Haag juist tegen verzette.