Voltallige raad van toezicht NTR stapt op na 'serieuze meldingen' over mediadirecteur Francissen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 3946 keer bekeken • bewaren

De voltallige raad van toezicht van omroep NTR is per direct opgestapt. Dat meldt het AD. De toezichthouders hebben ‘een aanzienlijk aantal meldingen van serieuze aard’ doorgekregen van onderzoekers over mediadirecteur Willemijn Francissen. Volgens de raad is het nu beter dat nieuwe toezichthouders een onderzoek instellen.

Eerder dit jaar zette Francissen al een stap opzij, nadat in het rapport van de commissie-Van Rijn harde noten werden gekraakt over ‘werkcultuur en management’ binnen de NTR. Dat leidde tot een onderzoek, wat door fouten van de uitvoerder afgelopen zomer gestaakt werd. In oktober werd een nieuw onderzoek gestart, ondertussen lagen er plannen om Francissen per 1 december terug te laten keren in haar functie.

Het AD schrijft:

Nu komt als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat de raad van toezicht vertrekt. Dit is donderdagmiddag gemeld aan de NTR-medewerkers. De toezichthouders leggen in een interne mededeling uit dat de onderzoekers een ‘ernstig’ tussentijds bericht hebben gestuurd: ‘Zij geven aan een aanzienlijk aantal meldingen van serieuze aard te hebben gekregen over de mediadirecteur. En de RvT heeft het advies gekregen een feitenonderzoek op te starten naar de rol en het gedrag van de mediadirecteur.’

De toezichthouders stellen nu, gegeven de ernst van het bericht, de terugkeer van Francissen per 1 december op de werkvloer ‘onwenselijk’ te vinden. ‘Er moet dus een feitenonderzoek worden gestart met waarheidsvinding als doel. Het is voor de NTR in onze ogen beter als dat onderzoek wordt begeleid door nieuwe toezichthouders.’

In een verklaring richting de medewerkers van de NTR schrijft de vertrekkende raad:

‘Wij hebben geconcludeerd dat we onvoldoende in beeld hebben gehad wat er binnen de NTR speelde en nog speelt. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het feit dat verbetering van de NTR-cultuur te lang op zich heeft laten wachten. Door op te stappen, maken wij de weg vrij voor anderen om deze verbetering echt in gang te zetten.’

Het is nog onduidelijk hoe de NTR op deze stap reageert. Het AD heeft Francissen om een reactie gevraagd maar die niet gekregen.