Volt weigert NOS-klimaatdebat met fascistische leugenaars Forum voor Democratie

Volt heeft besloten niet deel te nemen aan het door de NOS georganiseerde lijsttrekkersdebat op Radio 1 met Forum voor Democratie (FVD). De partij was twee weken geleden uitgenodigd voor een klimaatdebat met FVD, maar na intern beraad heeft Volt geconcludeerd "dat wij geen zuurstof meer willen geven aan een partij die liegt."

"Terwijl hitterecords, overstromingen en bosbranden in Europa over elkaar heen buitelen en de rekening met tientallen miljarden per jaar oploopt, ondermijnt FVD structureel de klimaatwetenschap," aldus de partij. Volgens Volt draagt het debat bij aan "normalisering van het ontoelaatbare" en trekt de partij daarom een grens.

De partij benadrukt voor persvrijheid te staan en dat iedereen Volt kritisch mag bevragen. "Daarom trekken wij een grens. In de politieke arena kunnen we vurig verschillen van ideeën, maar feiten moeten leidend zijn. Wanneer er voor de ander geen feiten bestaan, verliest de waarheid. Wanneer er geen waarheid meer is, verliest de democratie," stelt Volt. De partij zegt te hopen dat kiezers op 29 oktober "een front vormen tegen de extremisten die onze democratische rechtsstaat bedreigen."