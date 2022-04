Volt-voorzitters opgestapt na 'intensieve periode' rond affaire-Gündogan Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

Allebei de voorzitters van Volt Nederland stappen op. Dat heeft het bestuur zondagmiddag laten weten tijdens het partijcongres in Den Bosch. Daar gaat het voornamelijk over de afhandeling van de affaire-Gündogan. De twee co-voorzitters, Peter Paul de Leeuw en Sacha Muller zeggen hun werkzaamheden niet te kunnen combineren met hun privéleven.

Muller zit al sinds het begin van de frictie met Kamerlid Nilüfer Gündogan thuis met een burn-out. Haar collega De Leeuw is momenteel op vakantie. Vanuit Zuid-Afrika laat hij op het congres weten dat vooral de laatste tijd het voorzitterschap ‘heel intensief’ was. Ook hij gooit daarom de handdoek in de ring.

Op het congres zijn ongeveer honderd Volt-leden aanwezig, waarvan de meerderheid niet te spreken is over de manier waarop de partij gehandeld heeft in de zaak rond Gündogan. Die werd door de partij geroyeerd is dus niet aanwezig op het congres.

Hoewel het bestuur zelf nog altijd achter de eigen handelswijze zegt te staan, moeten er naar eigen zeggen wel lessen worden getrokken uit de affaire. Het royement is volgens secretaris Rob Keijsers terecht, omdat Gündogan ‘door haar gedrag de waarden van Volt niet of niet meer omarmt’. Veel partijleden vinden dat het bestuur Gündogan voor de bus heeft gegooid en geen moment heeft gekeken naar wat het zelf fout heeft gedaan.