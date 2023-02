Volt mocht Nilüfer Gündoğan zo uit de fractie zetten, oordeelt Gerechtshof

De liberale politieke partij Volt mocht Nilüfer Gündogan schorsen als lid van de Tweede Kamerfractie. Dat oordeelt het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep. Eerder vonniste een lagere rechtbank dat de schorsing onrechtmatig was, het hof veegt dat vonnis van tafel. Het geroyeerde Kamerlid heeft ook geen recht op schadevergoeding. Die eiste ze omdat Volt een persbericht verspreidde waarin werd beweerd dat ze zich schuldig had gemaakt aan "grensoverschrijdend gedrag". Het hof beroept zich op een uitspraak van het Europese hof waarin duidelijk werd gemaakt dat politici vanwege de aard van hun functie zich in de publiciteit meer moeten laten welgevallen dan andere burgers.