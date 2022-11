Volt gaat democratisch vernieuwen met de problemen die mensen zelf ervaren, of zoiets Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 73 keer bekeken • bewaren

Provinciale verkiezingen

Er zijn zo’n twintig Volt-leden aanwezig. In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Noord-Brabant is een van de provincies waar Volt mee gaat doen, zo horen we. Van de twintig sollicitanten zijn er twaalf geselecteerd voor de kandidatenlijst. Waarom de rest is afgewezen blijft onduidelijk, al laat dit zich enigszins raden: Volt wil een gelijk aantal mannen als vrouwen terwijl de partij kampt met een mannenoverschot. Het vrouwentekort blijkt dan ook de reden dat Volt in Limburg helemaal niet meedoet.

Bij Volt worden de verkiezingen heel professioneel aangepakt, dat merk je aan alles. Op een sheet zien we een planning die zo gedetailleerd is dat we hem niet kunnen lezen. De volgende sheet toont een soort ontwikkelingscurve. We leren dat er eerst inspiratie en informatie is, daarna worden mensen betrokken en vervolgens komt er een eindsprint. Er volgt nog een sheet, maar dan met alle ‘kritische momenten’. Marc, een knappe man uit Veghel en tevens kandidaat voor de provincie, gaat meehelpen de deadlines te halen.

Het proces blijkt best ingewikkeld. Het bestuur moet komende week nog beslissen of Marc ‘goed vlees in de kuip’ is en of hij deze rol dus wel op zich mag nemen. Brabant valt uiteen in twee kiesdistricten en in beide moeten dertig ondersteuningsverklaringen worden opgehaald. Er ontstaat meteen discussie of dat wel klopt. De PR-man van Volt gaat een actie bedenken om het binnenhalen van de handtekeningen soepel te laten verlopen. Er komen video’s van de kandidaten en ze gaan allemaal naar een campagne-workshop.

Vernieuwde inhoud

Volt probeert ook de inhoud op een hoger plan te brengen. Inmiddels heeft men geleerd dat het idee dat Volt ‘een Europese partij’ is weinig richting geeft aan het politieke werk. Dat geldt in ieder geval voor de gemeente, waar - als we naar fractievoorzitter Jacco Rubenkamp luisteren - geen enkel Europees thema op de agenda staat. Voor de provincie geldt waarschijnlijk hetzelfde en dus moeten de bakens worden verzet. Net als in Utrecht is Volt bezig met democratische vernieuwing. Het hoofdthema van deze avond is daarom sociale innovatie.

Dit onderwerp wordt door de landelijke tak van Volt op de kaart gezet. Diederik is speciaal op het partijkantoor aangesteld om dit onderwerp te agenderen en hij krijgt daarbij hulp van de ene stagiair na de andere. Diederik projecteert een ingewikkeld schema op de muur. Sociale innovatie gaat over een vraag, een innovatieve oplossing, een verandering in sociale netwerken en het vergroten van de capaciteit om te veranderen. Zo kan systematische verandering ontstaan, houdt hij ons voor.

Er volgt extra uitleg: sociale innovatie gaat over het aanpakken van problemen die mensen zelf ervaren en waar ze zelf oplossingen voor bedenken. In de regel gaat het om zaken die directe actie vereisen waarbij de politiek niets doet, niets kan doen of per definitie te laat reageert. Een voorbeeld is de brand in vluchtelingenkamp Moria. Er was toen direct hulp nodig en dus kon niet gewacht worden op Europees migratiebeleid. Andere voorbeelden zijn het isoleren van huizen en het invullen van belastingaangiftes.

Innovatieve ideeën

Een lid vraagt zich af hoe ‘de feedbackloop’ eruit ziet, wat de ‘best practices’ zijn en ‘hoe dit uitgerold kan worden in Eindhoven’. We leren nogmaals dat het kwesties betreft waar mensen zich druk over maken. Daar moet een platform voor komen, vertelt Diederik. Dat platform is er echter nog niet en hoe het eruit gaat zien is ook nog vaag. De belangrijkste vraag wordt niet gesteld: als sociale innovatie draait om initiatieven van burgers, waar is dan een platform voor nodig? En waarom zou dat een Volt-platform moeten zijn?

Dan is het tijd voor ideeën uit de zaal. We horen dat de straat beter schoongemaakt moet worden, dat niet iedereen digitaal vaardig is en dat mensen niet weten dat de gemeente ze wil helpen nu de energieprijzen zo zijn gestegen. Applaus. Mooie ideeën waarbij je meteen zelf in actie kunt komen, maar de vraag blijft waarom Volt-leden deze moeten formuleren als ze al van de mensen zelf komen. Niemand legt uit wat Volt ermee gaat doen. De basis voor het verkiezingsprogramma zijn ze dus kennelijk niet.

We horen de Eindhovense raadsleden brommen dat het raadswerk heel tijdrovend is. Iets zegt ons dat deze sociale innovaties in het niets gaan verdwijnen, of Diederik er nou een platform voor bouwt of niet.