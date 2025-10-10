“Volt en Laurens Dassen zijn begonnen aan een wanhoopsoffensief”, is de overtuiging van Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Ik zag hem kronkelen bij Sven op Radio 1, waar hij zich verslikte in de eigen standpunten om drugs te legaliseren maar de verkoop van alcohol juist aan banden te leggen. Na afloop was het totaal onduidelijk wat hij nou eigenlijk wilde. Ik heb sowieso geen idee wat Volt eigenlijk wil. Volt is een stiefkind van D66, maar dan met paarse vlaggen in plaats van groene en met nul vooruitzicht op regeringsdeelname.”